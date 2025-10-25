Un video di The Outer Worlds 2 mostra i primi 30 minuti di gameplay

Sono appunto questi gli elementi centrali di un'esperienza che parte dal solidissimo impianto del primo episodio per offrirci un'avventura ancora più ricca, interessante e coinvolgente .

Completate queste operazioni, avremo modo di immergerci appieno nella trama di The Outer Worlds 2 ed entrare in contatto con alcuni dei suoi personaggi, imparando grazie al tutorial le meccaniche alla base del gameplay, specie per quanto concerne esplorazione, combattimento e gestione dei dialoghi.

Nelle sequenze iniziali il gioco mette subito in chiaro il proprio spirito dissacrante, presentando quello che potrebbe essere il nostro personaggio e che potremo modificare fin nei minimi dettagli grazie a un editor davvero completo e potente , ricco di regolazioni e variabili.

IGN ha pubblicato un video di gameplay con i primi 30 minuti di The Outer Worlds 2 , il nuovo capitolo della saga RPG firmata Obsidian Entertainment che ha già portato a casa ottime valutazioni da parte della critica ed è attualmente disponibile in accesso anticipato.

Un successo annunciato?

Come abbiamo accennato, The Outer Worlds 2 ha portato a casa voti positivi e fra poche ore ormai sarà possibile scoprire quale sarà la reazione del pubblico, sia per quanto concerne gli abbonati a Xbox Game Pass che gli effettivi acquirenti su Steam e PS5.

Un nuovo, eventuale successo andrebbe a riconfermare le grandi capacità di Obsidian Entertainment di confezionare prodotti estremamente solidi e apprezzati, a prescindere dalle loro ambizioni e dimensioni: gli esempi in tal senso sono ormai numerosi, del resto.