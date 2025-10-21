Un ex-director di Battlefield 6 è deluso da EA che non ha inserito vari sviluppatori nei crediti

Battlefield 6 è un successo e ovviamente il merito è dei suoi sviluppatori che hanno lavorato per anni al videogioco. Purtroppo, come spesso accade, non tutti coloro che hanno contribuito al titolo sono stati segnalati dai crediti di gioco ufficiali, come ad esempio Marcus Lehto, ex-director .

Le parole di Lehto

Bisogna infatti sapere che Battlefield 6 è stato realizzato in congiunzione da diversi team e non tutti gli sviluppatori hanno collaborato dal primo secondo fino al momento della pubblicazione. Ad esempio, Marcus Lehto è stato parte di Ridgeline Games nei panni del Vice Presidente, General Manager e Creative Director per Battlefield 6. Ridgeline Games ha assistito EA ha realizzare la campagna di Battlefield, ma è poi stato chiuso lo scorso anno e la campagna è stata conclusa da Criterion.

Secondo Lehto, il contributo di Ridgeline Games è stato sostanziale, ma varie persone sono state inserite unicamente nella sezione "Ringraziamenti speciali" dei crediti o sono state direttamente escluse, lui compreso.

"Questi talentuosi sviluppatori hanno lavorato instancabilmente per [uno o due anni e mezzo], gettando le basi del gioco, prima che io me ne andassi volontariamente e lo studio venisse successivamente chiuso", afferma Lehto. "Nonostante il loro contributo significativo, la maggior parte di coloro che sono stati licenziati sono stati relegati nella sezione 'Ringraziamenti speciali' alla fine dei titoli di coda, mentre alcuni sono stati omessi del tutto, me compreso".

Come potete vedere sopra, Lehto ha incluso un immagine con i crediti mancanti. Segnaliamo infine che Battlefield 6 potrebbe ricevere presto altre sei modalità di gioco, scoperte tra i file.