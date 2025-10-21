Facecam 4K, la recensione della nuova webcam Elgato per il vero 4K a 60 FPS

La Facecam 4K registra video fino a 4K a 60 FPS , utilizza un sensore Sony di nuova generazione e adotta un sistema ottico migliorato con supporto ai filtri da 49 mm. Rimangono le impostazioni manuali avanzate tramite software Camera Hub, c'è la conferma del supporto all'HDR e una gestione del colore più precisa. In teoria, un'evoluzione naturale della serie, che punta a spingersi oltre i limiti del Full HD. Resta però da capire se il salto di qualità giustifica il prezzo più alto e se, nell'uso quotidiano, la resa è davvero tale da far preferire questa webcam a soluzioni più economiche di altri marchi o a modelli precedenti. Ed è proprio quello che cercheremo di valutare in questa recensione della Elgato Facecam 4K .

A poco più di un anno dall'uscita della Facecam MK.2, Elgato torna a spingere sul fronte delle webcam con la nuova Facecam 4K, un modello che nelle dichiarazioni di Corsair punta a colmare il divario tra periferiche dedicate allo streaming e fotocamere professionali. L'obiettivo è chiaro: offrire una qualità d'immagine da camera "vera" in un formato compatto, pronto all'uso e pensato per chi lavora o trasmette in diretta.

Il sensore è più grande rispetto al passato, 1/1.8" , ma è difficile comprendere la scelta di optare per un'apertura f/4.0 rispetto a quella f/2.4 del modello MK.2, descritto nella nostra recensione : in questo modo abbiamo sì un'ampia area di messa a fuoco, ma il diaframma è più chiuso e permette l'ingresso di meno luce. Il campo visivo passa da 84 a 90°, mentre l'interfaccia di collegamento rimane una porta USB-C 3.0, necessaria per gestire i dati ad alta velocità richiesti dalla registrazione 4K e dagli effetti cinematografici integrati. Va però tenuto conto che il flusso dei dati non compresso, in questo modo, arriva solo fino a 4K a 30 FPS.

La Facecam 4K introduce per la prima volta tra le webcam Elgato il supporto ai filtri obiettivo da 49mm, consentendo di applicare filtri polarizzatori o di diffusione come si farebbe con una fotocamera tradizionale. Il design ottico è pensato per offrire una resa chiara e nitida senza distorsioni evidenti, con un campo visivo adatto a inquadrare il volto in modo naturale . Per il resto Elgato mantiene un approccio minimalista che punta tutto sulla qualità dell'immagine, rinunciando a microfoni integrati o funzioni secondarie che andrebbero ad aumentare il prezzo senza migliorare la resa video.

La Elgato Facecam 4K si presenta come una camera pensata per chi cerca un livello di qualità superiore rispetto alle webcam tradizionali. Al centro c'è un sensore da 4K, capace di registrare fino a 60 fotogrammi al secondo: è supportato da controlli attraverso il software Camera Hub simili a quelli di una fotocamera reflex, che permettono di regolare esposizione, bilanciamento del bianco e altri parametri fondamentali per ottenere immagini coerenti in qualsiasi condizione di luce. Tutte le impostazioni possono anche essere salvate direttamente sulla webcam , rendendo semplice ripristinare la configurazione preferita anche in sessioni successive.

L'ampia area sul retro è invece destinata alla dissipazione del calore e alla porta USB-C. La confezione, infine, è priva di plastica e minimale, con manualistica essenziale, un cavo USB-C 3.0 e il supporto per il monitor.

Esperienza d'uso

Facecam 4K supporta tutte le maggiori piattaforme di streaming e videoconferenze: Zoom, Google Meet, Discord, OBS Studio, Streamlabs, Stream Yard... Non abbiamo avuto problemi di compatibilità, mentre il software Camera Hub dà accesso a tutte una serie di regolazioni granulari che possono essere salvate sulla webcam per essere utilizzate su altri dispositivi e piattaforme.

Un dettaglio dell'obiettivo di Elgato Facecam 4K

Camera Hub

L'interfaccia del software Camera Hub è pulita e intuitiva e ripropone tutte le regolazioni dell'immagine già viste nel precedente modello: zoom (con 4 preset configurabili), immagine (contrasto, saturazione e nitidezza), esposizione (automatica o manuale, con quest'ultima che permette di regolare velocità dell'otturatore e ISO), intervallo dinamico per l'HDR, bilanciamento del bianco (automatico o manuale), riduzione rumore (che smussa l'immagine, per un effetto un po' da "filtro bellezza" in condizioni di luce ridotta) e frequenza di refresh per l'antisfarfallio.

L'interfaccia di Elgato Camera Hub è ricca di opzioni per gestire l'immagine

Al solito è possibile disabilitare l'anteprima video e salvare le impostazioni sulla memoria interna della webcam per ritrovarle in altri software o altri PC. Gli aggiornamenti automatici e la destinazioni degli scatti si gestiscono tramite un'icona a forma di ingranaggio, mentre il menu a tendina in basso a destra permette di scegliere la qualità di registrazione.

La messa a fuoco è fissa, così come la profondità di campo, ma tramite software si può sfocare lo sfondo (solo se si ha una GPU NVIDIA)

Il menu effetti poi, permette di sfocare e modificare lo sfondo, ma solo se si possiede una scheda grafica di NVIDIA.

Qualità dell'immagine

Facecam 4K è stabile e restituisce una buona qualità dell'immagine, con l'HDR che si conferma il vero punto di forza rispetto alla concorrenza. Come nel precedente modello però, avere una buona illuminazione è fondamentale, visto che il diaframma piuttosto chiuso permette di avere più elementi a fuoco a schermo, anche quando ci si allontana dalla scrivania, ma con meno luce che può entrare nell'obiettivo. Il campo visivo è molto ampio e raggiunge i 90°, mentre il fuoco fisso rende impossibile lavorare sulla profondità di campo lato hardware.

L'obiettivo di Elgato Facecam 4K supporta i filtri 49mm

Si tratta di scelte pensate per un certo tipo di pubblico, che però rendono difficile nascondere determinati elementi dell'ambiente. Si conferma inoltre difficile rinunciare alla funzione riduzione rumore, visto che creare una postazione con le giuste condizioni di luce rimane difficile a causa del diaframma molto chiuso. Elgato resta anche coerente nella scelta di non aggiungere hardware inutile per il suo target, quindi non è presente un microfono integrato: dovrete usare quello da streaming anche per una semplice call di lavoro.

Compressione video

L'acquisizione di video in formato YUV, non compresso, è da sempre uno dei maggiori punti di forza delle Facecam Elgato, ma stavolta la massima risoluzione video per la registrazione, ovvero 4K a 60 FPS, è raggiungibile solo in formato MPEG: lo standard USB 3.0, infatti, non permette il passaggio di video a 2160p e 60 fotogrammi al secondo senza compressione e quindi dovrete accontentarvi dei 30 FPS per avere la massima qualità. Ritorna infine l'opzione di collegamento USB 2.0, con risoluzioni inferiori, che può tornare utile in situazioni di emergenza.