Il prossimo Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto avrà come protagonista Hydreigon

L'arrivo nei negozi di Leggende Pokémon: Z-A non ha fatto rallentare la scaletta dei Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto. Il prossimo evento è stato annunciato e permetterà ai giocatori di sfidare e catturare Hydreigon, Pokémon Buio / Drago pseudo-leggenario e forma evolutiva finale di Deino.
L'appuntamento è dal 7 al 9 novembre, con l'evento che verrà ripetuto tra il 14 e il 16 dello stesso mese nel caso doveste perdervelo. Hydreigon apparirà nei Raid a sette stelle e avrà con sé l'Emblema della Forza Assoluta e il teratipo fisso Veleno. Come di consueto è possibile catturare un solo esemplare per file di gioco, ma volendo potrete ripetere a piacere lo scontro per ottenere le altre ricompense in palio.
Come partecipare ai Raid Teracristal
Gli eventi Raid Teracristal propongono scontri di alto livello che potete affrontare assieme a compagni guidati dall'IA o in multiplayer online con altri giocatori. In palio ci sono varie ricompense, la più importante la cattura di Pokémon con teratipi fissi o con altre qualità particolari.
Per prendere parte ai Raid Teracristal, è necessario connettere il vostro Nintendo Switch a Internet e scaricare le ultime notizie dal Poké Portale dal menu di gioco. Nel caso vogliate affrontarli insieme agli amici o altri giocatori è necessario avere una sottoscrizione a Nintendo Switch Online attiva. Ci sono anche altre condizioni per prendere parte ai raid a 7 stelle: dovrete completare la storia e ottenere il titolo di miglior Allenatore dell'Accademia e aver vinto almeno 10 Raid a 4 o 5 stelle.