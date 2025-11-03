Il prossimo Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto avrà come protagonista Hydreigon

L'arrivo nei negozi di Leggende Pokémon: Z-A non ha fatto rallentare la scaletta dei Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto. Il prossimo evento è stato annunciato e permetterà ai giocatori di sfidare e catturare Hydreigon, Pokémon Buio / Drago pseudo-leggenario e forma evolutiva finale di Deino.

L'appuntamento è dal 7 al 9 novembre, con l'evento che verrà ripetuto tra il 14 e il 16 dello stesso mese nel caso doveste perdervelo. Hydreigon apparirà nei Raid a sette stelle e avrà con sé l'Emblema della Forza Assoluta e il teratipo fisso Veleno. Come di consueto è possibile catturare un solo esemplare per file di gioco, ma volendo potrete ripetere a piacere lo scontro per ottenere le altre ricompense in palio.