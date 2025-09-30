Koraidon cromatico o Miraidon cromatico per Pokémon Scarlatto e Violetto disponibili nei negozi selezionati

The Pokémon Company ha annunciato che Koraidon cromatico o Miraidon cromatico per Pokémon Scarlatto e Violetto sono disponibili nei negozi selezionati (senza svelare quali). L'iniziativa è partita il 26 settembre e durerà fino al 15 ottobre 2025. Tutto quello che dovete fare è recarvi fisicamente in un negozio aderente e richiedere un codice speciale. In questo modo potrete ottenere per la prima volta i due Pokémon.
Come ottenerli
Il codice consente di ricevere un Pokémon differente a seconda della versione del gioco: Koraidon cromatico in Pokémon Violetto e Miraidon cromatico in Pokémon Scarlatto. Ogni codice comprende un solo Pokémon.
Nintendo e The Pokémon Company ricordano anche che per partecipare a questa promozione non c'è bisogno di acquistare nulla. L'offerta è però valida fino a esaurimento scorte.
Questa è la procedura da seguire passo passo per ottenere i due Pokémon speciali:
- Avviate Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto.
- Aprite il menu principale con il pulsante X e selezionate Poképortale.
- Selezionate Dono Segreto e poi Tramite codice seriale/password per collegarvi a Internet.
- Inserite il codice.
- Attendete mentre avviene il trasferimento del dono (il Pokémon apparirà nella vostra squadra o nei Box Pokémon).
- Assicuratevi di salvare il gioco.