Koraidon cromatico o Miraidon cromatico per Pokémon Scarlatto e Violetto disponibili nei negozi selezionati

The Pokémon Company ha annunciato che Koraidon cromatico o Miraidon cromatico per Pokémon Scarlatto e Violetto sono disponibili nei negozi selezionati (senza svelare quali). L'iniziativa è partita il 26 settembre e durerà fino al 15 ottobre 2025. Tutto quello che dovete fare è recarvi fisicamente in un negozio aderente e richiedere un codice speciale. In questo modo potrete ottenere per la prima volta i due Pokémon.