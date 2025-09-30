0

Koraidon cromatico o Miraidon cromatico per Pokémon Scarlatto e Violetto disponibili nei negozi selezionati

The Pokémon Company ha lanciato l'iniziativa per ottenere Koraidon cromatico o Miraidon cromatico in Pokémon Scarlatto e Violetto.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   30/09/2025
The Pokémon Company ha annunciato che Koraidon cromatico o Miraidon cromatico per Pokémon Scarlatto e Violetto sono disponibili nei negozi selezionati (senza svelare quali). L'iniziativa è partita il 26 settembre e durerà fino al 15 ottobre 2025. Tutto quello che dovete fare è recarvi fisicamente in un negozio aderente e richiedere un codice speciale. In questo modo potrete ottenere per la prima volta i due Pokémon.

Come ottenerli

Il codice consente di ricevere un Pokémon differente a seconda della versione del gioco: Koraidon cromatico in Pokémon Violetto e Miraidon cromatico in Pokémon Scarlatto. Ogni codice comprende un solo Pokémon.

Nintendo e The Pokémon Company ricordano anche che per partecipare a questa promozione non c'è bisogno di acquistare nulla. L'offerta è però valida fino a esaurimento scorte.

Questa è la procedura da seguire passo passo per ottenere i due Pokémon speciali:

  1. Avviate Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto.
  2. Aprite il menu principale con il pulsante X e selezionate Poképortale.
  3. Selezionate Dono Segreto e poi Tramite codice seriale/password per collegarvi a Internet.
  4. Inserite il codice.
  5. Attendete mentre avviene il trasferimento del dono (il Pokémon apparirà nella vostra squadra o nei Box Pokémon).
  6. Assicuratevi di salvare il gioco.
Infine, è stato ricordato che i due Pokémon sono spesso usati nelle lotte competitive e nei Raid Teracristal. L'invito è quindi quello di aggiungerli alla vostra squadra.
