L'aumento di prezzo di Game Pass è "positivo", dicono gli sviluppatori di Call of Duty

Non è dato sapere come sia avvenuta questa raccolta di informazioni, ma è possibile che la fonte in questione possa avere dei collegamenti con i team responsabili della serie, considerando la quantità di informazioni che è in grado di ottenere solitamente.

Questo è quanto riporta l'account X GhostOfHope, che si occupa di raccogliere informazioni e indiscrezioni riguardanti il mondo di Call of Duty in particolare: in un recente messaggio, il personaggio in questione ha riferito di aver " parlato con vari sviluppatori di Call of Duty", i quali avrebbero accolto positivamente l'incremento di prezzo del servizio.

L' aumento di prezzo di Game Pass , arrivato con la riorganizzazione generale del servizio da parte di Microsoft, è stato fortemente criticato dagli utenti ma per gli sviluppatori di Call of Duty è visto come "positivo" , a quanto pare.

Positivo in vari sensi, per Call of Duty in particolare

"Ho parlato con diversi sviluppatori di Call of Duty che sostengono che il recente aumento di prezzo del Game Pass da 19,99$ a 29,99$ sia positivo per gli studi di Call of Duty", si legge nel report da parte di GhostOfHope.



"Dal punto di vista finanziario, questo sarà un vantaggio per loro perché porterà a maggiori entrate, il che significa che avranno un maggiore controllo sul loro futuro e su ciò che possono realizzare", a quanto pare.

"Inoltre, se avranno successo ora, potranno ottenere molti più vantaggi finanziari grazie ai bonus e simili". Ha inoltre aggiunto che "Al momento, l'atmosfera in Activision riguardo a Black Ops 7 è piuttosto positiva. Qualche mese fa, il team esecutivo non era soddisfatto, mentre ora si sente più sicuro".

Non è proprio sorprendente il fatto che gli sviluppatori possano aver accolto l'aumento di prezzo di Game Pass come un elemento positivo, specialmente per gli autori di una serie come Call of Duty.

Oltre ad essere un team first party, dunque direttamente coinvolto nella gestione economica di Microsoft e che quindi dovrebbe ricevere vantaggi diretti da introiti maggiori, si tratta anche degli autori di un gioco che non ha certo problemi ad essere venduto in maniera tradizionale sul mercato.

Dunque anche se l'incremento di prezzo dovesse causare una riduzione di abbonati al Game Pass, questo potrebbe anche portare a un incremento delle vendite a prezzo pieno dei capitoli della serie, dunque il risultato potrebbe essere comunque positivo per Call of Duty, nello specifico.

D'altra parte, in precedenza era emerso da Bloomberg che l'aumento di prezzo di Xbox Game Pass dovrebbe compensare proprio le mancate vendite di Call of Duty in abbonamento.