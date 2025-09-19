Pare che Xbox presenterà un gioco misterioso al Tokyo Game Show 2025

Xbox dovrebbe avere un gioco misterioso da presentare al Tokyo Game Show 2025. Lo si è appreso dal programma della rivista Famitsu, che nel suo calendario elenca un "gioco Xbox" senza titolo, che sarà mostrato il 27 settembre. Ora, non è chiaro se sarà presentato prima (probabile) e poi portato da Famitsu o se l'annuncio avverrà in quel momento.