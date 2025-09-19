Pare che Xbox presenterà un gioco misterioso al Tokyo Game Show 2025

Xbox dovrebbe avere un gioco misterioso da presentare al Tokyo Game Show 2025. Lo si è appreso dal programma della rivista Famitsu, che nel suo calendario elenca un "gioco Xbox" senza titolo, che sarà mostrato il 27 settembre. Ora, non è chiaro se sarà presentato prima (probabile) e poi portato da Famitsu o se l'annuncio avverrà in quel momento.
Nessun dettaglio
Da notare che i giochi inclusi nel calendario di Famitsu vengono tutti nominati, tranne quello di Microsoft Gaming, come potete vedere qui di seguito.
- 27 settembre (YouTube)
- 18:00 - Apertura
- 18:30 - Majogami (Inti Creates)
- 19:00 - Gioco Xbox (Microsoft Gaming)
- 20:00 - Animula Nook (Tencent)
- 20:30 - Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Koei Tecmo Games)
- 21:00 - QQQbeats!!! (TAITO)
- 21:30 - Yuukyuu Gensoukyoku Revival (TAITO)
- 21:55 - Chiusura
- 28 settembre (YouTube)
- 18:00 - Apertura
- 18:30 - Ghost of Yotei (Sony Interactive Entertainment)
- 19:00 - Etrange Overlord (Broccoli)
- 19:30 - Escape from Duckov (Bilibili)
- 20:30 - Pain Pain Go Away! (Lorebard)
- 21:00 - BLOKES on BLOCKS! (Craft & Meister)
- 21:25 - Chiusura
Quale potrebbe essere il gioco presentato? Difficile dirlo. Conoscendo i precedenti, potrebbe trattarsi di un titolo pensato per attrarre il pubblico giapponese, visto anche il contesto. Magari un accordo simile a quello stipulato per Ninja Gaiden 4. Comunque sia, staremo a vedere. In fondo non manca molto per il Tokyo Game Show, che si svolgerà da giovedì 25 settembre a domenica 28 settembre 2025.