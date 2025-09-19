1

Pare che Xbox presenterà un gioco misterioso al Tokyo Game Show 2025

Xbox ha un gioco misterioso previsto per il Tokyo Game Show, stando al programma ufficiale dell'evento riportato dalla rivista Famitsu.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   19/09/2025
L'immagine principale del Tokyo Game Show

Xbox dovrebbe avere un gioco misterioso da presentare al Tokyo Game Show 2025. Lo si è appreso dal programma della rivista Famitsu, che nel suo calendario elenca un "gioco Xbox" senza titolo, che sarà mostrato il 27 settembre. Ora, non è chiaro se sarà presentato prima (probabile) e poi portato da Famitsu o se l'annuncio avverrà in quel momento.

Nessun dettaglio

Da notare che i giochi inclusi nel calendario di Famitsu vengono tutti nominati, tranne quello di Microsoft Gaming, come potete vedere qui di seguito.

Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft
Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft

Programma Evento

  • 27 settembre (YouTube)
    • 18:00 - Apertura
    • 18:30 - Majogami (Inti Creates)
    • 19:00 - Gioco Xbox (Microsoft Gaming)
    • 20:00 - Animula Nook (Tencent)
    • 20:30 - Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Koei Tecmo Games)
    • 21:00 - QQQbeats!!! (TAITO)
    • 21:30 - Yuukyuu Gensoukyoku Revival (TAITO)
    • 21:55 - Chiusura
    PlayStation svela i giochi e le dirette per il TGS 2025, inclusi Ghost of Yotei e Marvel Tokon Fighting Souls PlayStation svela i giochi e le dirette per il TGS 2025, inclusi Ghost of Yotei e Marvel Tokon Fighting Souls
  • 28 settembre (YouTube)
    • 18:00 - Apertura
    • 18:30 - Ghost of Yotei (Sony Interactive Entertainment)
    • 19:00 - Etrange Overlord (Broccoli)
    • 19:30 - Escape from Duckov (Bilibili)
    • 20:30 - Pain Pain Go Away! (Lorebard)
    • 21:00 - BLOKES on BLOCKS! (Craft & Meister)
    • 21:25 - Chiusura

Quale potrebbe essere il gioco presentato? Difficile dirlo. Conoscendo i precedenti, potrebbe trattarsi di un titolo pensato per attrarre il pubblico giapponese, visto anche il contesto. Magari un accordo simile a quello stipulato per Ninja Gaiden 4. Comunque sia, staremo a vedere. In fondo non manca molto per il Tokyo Game Show, che si svolgerà da giovedì 25 settembre a domenica 28 settembre 2025.

#Tokyo Game Show
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Pare che Xbox presenterà un gioco misterioso al Tokyo Game Show 2025