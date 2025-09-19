0

Next Level Racing GTLite Racing Cockpit in sconto su Amazon

Una postazione racing pieghevole e compatta, pensata per offrire stabilità e comfort nelle simulazioni di guida.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   19/09/2025
Il cockpit in sconto

Il Next Level Racing GTLite Racing Cockpit (NLR-S021) è disponibile su Amazon a 152,99€ (anziché 229,00€), con un risparmio del 33%. Si tratta di una delle postazioni racing più apprezzate dagli utenti, grazie al suo equilibrio tra solidità, ergonomia e praticità. Acquistalo subito da questo link oppure tramite il box qui sotto. Il GTLite integra i mozzi Next Level Racing Hubs, che consentono regolazioni rapide mantenendo la struttura robusta e resistente. È possibile personalizzare posizione e angolazione di volante, cambio e pedali, ottenendo una postura ideale sia per corse arcade sia per simulazioni più realistiche.

Comfort e praticità in ogni sessione

La seduta è realizzata in tessuto traspirante che garantisce comfort anche durante le gare più lunghe. Una delle caratteristiche più apprezzate è la sua natura pieghevole: il cockpit può essere riposto facilmente quando non in uso o trasportato senza difficoltà.

Il cockpit è compatibile con tutte le principali periferiche di guida, ed è preforato per brand come Logitech, Thrustmaster e Fanatec. Questo lo rende una scelta versatile, adatta a chi possiede già un setup di base e vuole migliorare l'esperienza di guida senza rinunciare alla praticità.

