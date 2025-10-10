0

The Outer World 2 è disponibile in pre-caricamento su Xbox Series X | S e Xbox PC

The Outer World 2 non è troppo lontano e ora possiamo fare il pre-caricamento del videogioco in due versioni: sulle console di Microsoft e anche sullo store PC della compagnia.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/10/2025
Il Moon Man di The Outer World 2
The Outer Worlds 2 è uno dei grandi giochi dell'etichetta Xbox attesi per questo autunno e i fan saranno quindi felici di sapere che lo sviluppo pare oramai completato visto che è possibile fare il pre-caricamento su console e PC.

L'informazione è stata condivisa in rete da XboxEra.

I dettagli sul pre-caricamento di The Outer Worlds 2

Secondo quanto indicato dalla testata, è ora possibile fare il pre-caricamento del gioco sia su console Xbox Series X | S e Xbox per PC. Il peso è di 79,49 GB sulle console, mentre su computer si risparmia qualche GB e si cala a 77,30.

In entrambi i casi si tratta di un gioco massiccio, in termini di puro peso, ma le console e i PC moderni hanno abbastanza spazio per The Outer Worlds 2. Ricordiamo che il videogioco sarà pubblicato il 29 ottobre 2025.

È previsto anche per PlayStation 5 e per Steam, ma sulle due piattaforme non è possibile fare il pre-caricamento. Inoltre, come tutti i giochi di Microsoft, sarà pubblicato sin dal lancio anche su Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

The Outer Worlds 2 si mostra in un lungo video con quasi 20 minuti di gameplay da Paradise Island The Outer Worlds 2 si mostra in un lungo video con quasi 20 minuti di gameplay da Paradise Island

Visto che manca ancora un po' all'uscita, il peso del gioco potrebbe variare leggermente, aumentando o diminuendo a seconda degli aggiornamenti che saranno pubblicati nel corso di queste settimane. Fare il pre-caricamento però velocizza certamente l'avvio al giorno dell'uscita.

Segnaliamo infine che le storie d'amore di The Outer Worlds 2 potrebbero essere organiche come quelle di Avowed.

