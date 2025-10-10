Vernearth è un nuovo mondo di Minecraft in arrivo questo mese, creato da un membro storico degli Slipknot

Vernearth è un interessante mondo di Minecraft che arriverà nei prossimi giorni, con l'uscita prevista alla fine di ottobre, caratterizzato da uno stile "surrealista" e, cosa piuttosto peculiare, creato da uno dei membri fondatori degli Slipknot.
Tra i Minecraft Realms verrà dunque aperto un nuovo server chiamato Vernearth, che si presenterà come un mondo alquanto strano, che piega le regole della realtà anche rispetto agli standard già di per sé modificati dei mondi di Minecraft, con un'atmosfera davvero molto particolare e sotto certi aspetti inquietante.
D'altra parte, non ci potremmo aspettare nulla di diverso dall'autore di questo nuovo mondo, ovvero M. Shawn "Clown" Crahan, uno dei membri fondatori della band Slipknot.
L'unione tra Slipknot e Minecraft
"Cos'è Vernearth? Per Clown, Vernearth non è solo un mondo di gioco, è un'estensione della sua creatività al di fuori degli Slipknot, adatta a giocatori di tutte le età", si legge nella descrizione ufficiale di questo nuovo Reale.
"Non è solo Minecraft. È Vernearth. Vernearth è un'esperienza surrealista. Pensatelo come un luogo in cui il tempo e la realtà non seguono le regole", e la cosa sembra decisamente allettante, considerando anche il background dell'autore in questione.
"Oltre 100 milioni di blocchi compongono questo paesaggio in continua evoluzione, dimora di misteriosi esseri chiamati Mind Stewards e infinite opportunità di creazione, combattimento ed esplorazione. Che tu voglia costruire, combattere o semplicemente perderti nell'atmosfera, Vernearth è progettato per attirarti e non lasciarti più andare".
C'è qualcosa di gotico nelle atmosfere di questo nuovo mondo, ma anche stranamente affascinante. Considerando che deriva dalla mente di uno dei fondatori degli Slipknot, a cui peraltro si deve (secondo la leggenda) l'uso delle caratteristiche maschere del gruppo, è difficile prevedere cosa potrà esserci all'interno, ma potremo scoprirlo alla fine di ottobre.
