Vernearth è un nuovo mondo di Minecraft in arrivo questo mese, creato da un membro storico degli Slipknot

Vernearth è un interessante mondo di Minecraft che arriverà nei prossimi giorni, con l'uscita prevista alla fine di ottobre, caratterizzato da uno stile "surrealista" e, cosa piuttosto peculiare, creato da uno dei membri fondatori degli Slipknot .

L'unione tra Slipknot e Minecraft

"Cos'è Vernearth? Per Clown, Vernearth non è solo un mondo di gioco, è un'estensione della sua creatività al di fuori degli Slipknot, adatta a giocatori di tutte le età", si legge nella descrizione ufficiale di questo nuovo Reale.

Un'immagine di Vernearth

"Non è solo Minecraft. È Vernearth. Vernearth è un'esperienza surrealista. Pensatelo come un luogo in cui il tempo e la realtà non seguono le regole", e la cosa sembra decisamente allettante, considerando anche il background dell'autore in questione.

"Oltre 100 milioni di blocchi compongono questo paesaggio in continua evoluzione, dimora di misteriosi esseri chiamati Mind Stewards e infinite opportunità di creazione, combattimento ed esplorazione. Che tu voglia costruire, combattere o semplicemente perderti nell'atmosfera, Vernearth è progettato per attirarti e non lasciarti più andare".

C'è qualcosa di gotico nelle atmosfere di questo nuovo mondo, ma anche stranamente affascinante. Considerando che deriva dalla mente di uno dei fondatori degli Slipknot, a cui peraltro si deve (secondo la leggenda) l'uso delle caratteristiche maschere del gruppo, è difficile prevedere cosa potrà esserci all'interno, ma potremo scoprirlo alla fine di ottobre.

Nel frattempo, Un Film Minecraft 2 è stato annunciato da Warner Bros.