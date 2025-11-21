PlayStation VR2 è in offerta su Amazon per il Black Friday

PlayStation VR2 arriva su Amazon con un'offerta particolarmente interessante per il Black Friday, con il prezzo che scende dal precedente valore di 429,00€ al nuovo costo scontato di 349,00€, pari a una riduzione del 19%. È uno dei tagli più rilevanti applicati al visore di Sony da molto tempo, rendendolo un'occasione ideale per entrare nel mondo della realtà virtuale su PlayStation 5 con una spesa significativamente più contenuta rispetto al listino tradizionale. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box sottostante. Il visore è progettato per offrire un'esperienza completamente immersiva grazie al suo display OLED ad alta risoluzione, al campo visivo da 110 gradi e a un tracciamento preciso che non richiede alcuna telecamera esterna. La leggerezza del dispositivo migliora il comfort durante le sessioni più lunghe, mentre il collegamento tramite una singola porta USB rende il setup immediato anche per chi non ha esperienza con dispositivi VR. L'integrazione con le funzionalità della PlayStation 5, dall'uso del Tempest 3D Audio all'adattamento delle frequenze di rendering, contribuisce a rendere ogni mondo virtuale vivido e credibile.