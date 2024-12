Martin dice che The Winds of Winter potrebbe non venir mai completato, il romanzo è già 13 anni in ritardo

Parlando con The Hollywood Reporter, Martin ha per la prima volta affermato che forse non sarà mai in grado di completare la scrittura del prossimo capitolo della serie.

L'autore de Il Trono di Space - George R.R. Martin - non sa se finirà mai The Winds of Winter , il prossimo libro della serie fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Le parole di Martin su The Winds of Winter

"Purtroppo sono in ritardo di 13 anni", ha detto Martin parlando con The Hollywood Reporter. "Ogni volta che lo dico, mi chiedo: 'Come posso essere in ritardo di 13 anni?'. Non lo so, succede un giorno alla volta".

E ha aggiunto: "Ma è comunque una priorità. Molte persone stanno già scrivendo necrologi per me. Dicono: "Oh, non finirà mai". Forse hanno ragione. Non lo so. Sono vivo in questo momento! Sembro piuttosto vitale!".

Per fortuna, Martin ha offerto una piccola briciola di incoraggiamento dicendo che non si ritirerà mai, scherzando sul fatto che "non è un giocatore di golf".

In rete un pensiero diffuso è che la reazione negativa al finale della serie TV de Il Trono di Spade di HBO abbia condizionato pesantemente Martin. Un paio di anni fa l'autore aveva svelato che stava allontanando i libri "sempre di più" dalla storia della serie, quindi forse tutto questo ha reso complesso proseguire.

Inoltre Martin è molto attivo sui prodotti della sua saga, ma in ambito televisivo, in quanto collabora attivamente per la creazione delle serie TV, come la ventura A Knight of the Seven Kingdoms.