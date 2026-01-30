NieR:Automata The End of The YoRHa Edition per Nintendo Switch è in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile NieR:Automata The End of The YoRHa Edition per Nintendo Switch a 13,25 € invece di 40 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 16,17 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso dovrai riscattare il gioco tramite Nintendo eShop . Il procedimento è semplicissimo: basterà inserire la chiave che ti arriverà una volta effettuato l'acquisto, in modo da scaricarlo subito. Vediamo ulteriori informazioni affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Cos'è NieR:Automata The End of The YoRHa Edition

Si tratta della versione per Nintendo Switch di NieR: Automata, il pluripremiato GdR d'azione in cui vestirai i panni di 2B, membro della nuova forza militare androide YoRHA. Questo prodotto include anche il DLC "3C3C1D119440927". Ad ogni modo, scoprirai una storia appassionante ed esplorerai un desolato mondo aperto con tante missioni secondarie da poter accettare.

Il sistema di combattimento è estremamente fluido e gratificante e potrai effettuare offensive veloci mescolando attacchi leggeri e pesanti, nonché provare un ricco arsenale di armi. Inoltre, i giocatori meno esperti potranno utilizzare la modalità automatica per attaccare e schivare più facilmente. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.