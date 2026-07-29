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Pokémon Pokopia svela un evento a tempo limitato con Feebas e Milotic a tema estivo

The Pokémon Company annuncia un nuovo evento estivo per Pokémon Pokopia: Feebas e Milotic protagonisti di "Squame belle per Feebas", con ricompense balneari disponibili dal 13 al 28 agosto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/07/2026
Uno scatto dal nuovo evento di Pokémon Pokopia

Oltre alle tante novità legate al Pass di Espansione, The Pokémon Company ha annunciato oggi un nuovo evento a tempo limitato per Pokémon Pokopia, dal sapore decisamente estivo e dedicato a Feebas e alla sua evoluzione Milotic.

L'attività, intitolata "Squame belle per Feebas", sarà disponibile dalle 05:00 italiane del 13 agosto fino alle 04:59 del 28 agosto, e permetterà ai giocatori di ottenere una serie di ricompense uniche a tema balneare.

I dettagli dell’evento

Per avviare l'evento basterà parlare con il Feebas che apparirà in città davanti a un qualsiasi Centro Pokémon ricostruito. Il Pokémon Pesce chiederà ai giocatori di raccogliere delle Squame Belle, offrendo in cambio una varietà di oggetti perfetti per una giornata al mare: salvagenti, ombrelloni, una rete da pallavolo e altri arredi balneari ispirati nelle colorazioni a Milotic.

Grazie a questa nuova collezione sarà possibile creare habitat estivi in cui Feebas e la sua elegantissima evoluzione Milotic possano sentirsi perfettamente a casa.

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The Pokémon Company precisa inoltre che l'evento sarà accessibile a tutti i giocatori e non è collegato al Fondale Bolleblub, la nuova ambientazione che farà da sfondo ai contenuti del DLC Pass di Espansione Parte 1: Fondale Bolleblub, annunciato oggi pomeriggio e in arrivo la prossima settimana.

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