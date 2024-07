Crash Bandicoot 5 è stato cancellato, svela un illustratore di Toys for Bob, insieme ad altro

"RIP Project Dragon , preparatevi alla più grossa scarica di artwork a cui abbia mai lavorato", ha poi aggiunto, facendo impaurire molti per il fatto che il nome in codice potesse avere a che fare con un nuovo Spyro, vista la presenza di un "dragon".

Nicholas Kole, un character designer che ha lavorato per Toys for Bob su diversi progetti, ha svelato che Crash Bandicoot 5 è stato cancellato , o almeno una qualche versione di un nuovo gioco sul personaggio in questione, come informazione aggiuntiva rispetto all'annuncio di un'altra cancellazione misteriosa.

A proposito, Crash 5 è stato cancellato

In verità non si tratta di questo e nemmeno di Crash Bandicoot 5, ma tangenzialmente anche quest'ultimo è stato menzionato dallo sviluppatore, che ne ha confermato la cancellazione.



A un utente che chiedeva delucidazioni, Kole ha risposto "Non è Spyro, ma un giorno la gente avrà modo di sapere di quel Crash 5 che non si è mai realizzato, e la cosa spezzerà molto cuori". Sembra dunque che sia stato cancellato anche un nuovo capitolo di Crash Bandicoot, anche se non è chiaro se si tratti semplicemente di un pitch rifiutato o di un vero e proprio nuovo capitolo della serie che era in sviluppo.



In ogni caso, pare che Toys for Bob abbia subito varie cancellazioni di titoli in questi anni presso Activision, a questo punto resta da capire a cosa stia lavorando il team ora che è tornato indipendente dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Sappiamo che sta lavorando a un nuovo gioco in partnership con Xbox, ma non c'è ancora stato un annuncio ufficiale sul titolo in questione.