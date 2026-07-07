Il presidente Nintendo Satoru Iwata nel 2009 aveva previsto la fine del formato fisico entro 20 anni

Nel 2009 l'allora presidente di Nintendo, Satoru Iwata, aveva anticipato con notevole lucidità il declino del mercato fisico e l'ascesa del digital delivery, stimando che la transizione sarebbe avvenuta nell'arco di circa vent'anni. Una previsione che, alla luce degli sviluppi attuali, si è rivelata sorprendentemente accurata.

Per chi non lo sapesse, Iwata è stato presidente di Nintendo dal 2002 fino alla sua scomparsa nel 2015. Figura centrale nella storia della compagnia e dell'intera industria videoludica, è ricordato come uno dei dirigenti più rispettati e amati del settore.