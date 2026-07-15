Il processore AMD Ryzen 9 9900X è il protagonista di questa offerta su AliExpress: risparmia con il coupon

L'AMD Ryzen 9 9900X è un processore desktop di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate in ambito gaming, produttività e applicazioni che richiedono una grande potenza di calcolo. Appartenente alla serie Ryzen 9 9000 , utilizza la moderna architettura Zen 5 e un processo produttivo a 4 nanometri.

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Ulteriori dettagli sul processore

La CPU dispone di 12 core e 24 thread, con una frequenza base di 4,4 GHz e una frequenza massima di accelerazione fino a 5,6 GHz, permettendo di gestire facilmente attività complesse e carichi di lavoro intensivi. La cache L3 da 64 MB contribuisce a migliorare la velocità di accesso ai dati e la reattività generale del sistema.

Il Ryzen 9 9900X utilizza il socket AM5 e supporta memoria DDR5 fino a 5600 MHz, con una capacità massima di 192 GB e configurazione a due canali. Integra inoltre una grafica AMD Radeon con frequenza base di 2200 MHz, utile per le operazioni quotidiane. Con un TDP di 120 W, questo processore è pensato per configurazioni desktop potenti e affidabili.