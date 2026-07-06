A partire dal 7 luglio, dunque, Call of Duty: Black Ops 6 verrà staccato dal launcher Call of Duty HQ e potrà essere scaricato, installato e utilizzato come gioco a sé stante , in maniera standard.

La cosa non dovrebbe cambiare più di tanto l'esperienza di gioco, e forse per alcuni utenti potrebbe anche migliorarla, considerando che il pacchetto complessivo è considerato spesso alquanto pesante, nonostante sia fortemente personalizzabile in termini di installazione e funzionalità.

Con un annuncio effettuato attraverso i canali social ufficiali della serie, Activision ha riferito che Call of Duty: Black Ops 6 verrà rimosso da Call of Duty HQ questa settimana, rimanendo disponibile come gioco standalone, senza richiedere il launcher generale della serie .

Un gioco standalone

Call of Duty HQ è una piattaforma lanciata nel novembre del 2023 che punta a consolidare e compattare tutte le più recenti esperienze legate alla serie in un unico "luogo", consentendo di gestire i vari aspetti dei capitoli nuovi tra campagna e multiplayer in un unico launcher.



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Finora la soluzione ha ricevuto un'accoglienza mista da parte degli utenti, con alcuni che apprezzano certe funzionalità date da una piattaforma unificata e altri che tendono a trovarla una soluzione un po' troppo ingombrante e ridondante.

In ogni caso, Call of Duty: Black Ops 6 verrà rimosso da HQ e la questione fa anche pensare a possibili novità in arrivo per la serie, considerando che il nuovo capitolo, Call of Duty: Modern Warfare 4, è previsto solo per questo autunno.

Una possibile ipotesi è il fatto che vengano presto annunciati le nuove versioni di Call of Duty: Black Ops 1 e Call of Duty: Black Ops 2 per le piattaforme moderne (in particolare per PS4 e PS5), che potrebbero andare a piazzarsi all'interno del launcher.