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Call of Duty: Black Ops 6 verrà rimosso da Call of Duty HQ questa settimana

Con una mossa dalle motivazioni ancora non molto chiare, Activision ha deciso di rimuovere in questi giorni Call of Duty: Black Ops 6 dal launcher generale dedicato alla serie.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   06/07/2026
Un personaggio di Call of Duty: Black Ops 6
Call of Duty: Black Ops 6
Call of Duty: Black Ops 6
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Con un annuncio effettuato attraverso i canali social ufficiali della serie, Activision ha riferito che Call of Duty: Black Ops 6 verrà rimosso da Call of Duty HQ questa settimana, rimanendo disponibile come gioco standalone, senza richiedere il launcher generale della serie.

La cosa non dovrebbe cambiare più di tanto l'esperienza di gioco, e forse per alcuni utenti potrebbe anche migliorarla, considerando che il pacchetto complessivo è considerato spesso alquanto pesante, nonostante sia fortemente personalizzabile in termini di installazione e funzionalità.

A partire dal 7 luglio, dunque, Call of Duty: Black Ops 6 verrà staccato dal launcher Call of Duty HQ e potrà essere scaricato, installato e utilizzato come gioco a sé stante, in maniera standard.

Un gioco standalone

Call of Duty HQ è una piattaforma lanciata nel novembre del 2023 che punta a consolidare e compattare tutte le più recenti esperienze legate alla serie in un unico "luogo", consentendo di gestire i vari aspetti dei capitoli nuovi tra campagna e multiplayer in un unico launcher.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
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Finora la soluzione ha ricevuto un'accoglienza mista da parte degli utenti, con alcuni che apprezzano certe funzionalità date da una piattaforma unificata e altri che tendono a trovarla una soluzione un po' troppo ingombrante e ridondante.

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In ogni caso, Call of Duty: Black Ops 6 verrà rimosso da HQ e la questione fa anche pensare a possibili novità in arrivo per la serie, considerando che il nuovo capitolo, Call of Duty: Modern Warfare 4, è previsto solo per questo autunno.

Una possibile ipotesi è il fatto che vengano presto annunciati le nuove versioni di Call of Duty: Black Ops 1 e Call of Duty: Black Ops 2 per le piattaforme moderne (in particolare per PS4 e PS5), che potrebbero andare a piazzarsi all'interno del launcher.

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