La videocamera GoPro Hero 11 è in sconto su AliExpress per immortalare i tuoi momenti preferiti

Le offerte sono valide dal 13 al 19 luglio e fino a esaurimento scorte. Inoltre, ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. I codici hanno un limite di riscatto, pertanto potrebbero non essere più disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è attualmente disponibile la GoPro Hero 11 nella colorazione nera a 242,55 €, ma con il codice ITVS030 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link .

Video fluidi e professionali

Si tratta di un'action cam che ti permetterà di realizzare video estremamente fluidi, anche quando ruota di 360°. I controlli sono semplici e intuitivi, mentre il prodotto è completamente impermeabile e resistente fino a 10 m, che si tratti di affrontare fango, neve o acqua. Il copriobiettivo è resistente e antigraffio, mentre la batteria Enduro da 1.720 mAh garantisce una buona autonomia.

GoPro Hero 11

La GoPro è dotata di microfono direzionale integrato, una porta per microfono standard da 3,5 mm, un'uscita HDMI per la riproduzione su monitor esterni e supporti per luci, schermi LCD e altro ancora. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.