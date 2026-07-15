Un classico dei soulslike a meno di 3 euro: Lords of the Fallen GOTY in offerta su Instant Gaming

Il panorama degli action-RPG dalle tinte oscure offre spesso l'occasione di recuperare capitoli storici che hanno contribuito a plasmare il genere. Tra questi, Lords of the Fallen nella sua versione più completa rappresenta un'ottima opportunità per gli amanti delle sfide impegnative. Rispetto al prezzo di listino originale di 29,99€, la chiave Steam per Lords of the Fallen Game of the Year Edition viene proposta a soli 1,79€ (IVA esclusa). Calcolando l'imposta italiana al 22%, il prezzo finale all'acquisto è di 2,18€ (IVA inclusa, italiana 22%). Questo posiziona l'offerta con uno sconto del 94% indicato sulla pagina del rivenditore, che si traduce in un risparmio del 92,73% sul prezzo finale rispetto a quello di partenza. Per aggiungerlo alla vostra libreria, potete riscattare la chiave cliccando sul box posizionato qui sopra oppure seguendo il link diretto alla pagina del prodotto .

Un pacchetto completo ricco di contenuti extra

Scegliere la Game of the Year Edition di Lords of the Fallen significa portarsi a casa anche l'intero pacchetto di espansioni rilasciato originariamente dagli sviluppatori di Deck13 e CI Games. Questa edizione speciale include infatti il corposo DLC "Ancient Labyrinth", che introduce una nuova mappa di gioco ricca di enigmi, dungeon e un antico boss da sconfiggere, oltre a diversi set di armi e armature aggiuntive. Ottenere tutti questi elementi extra a un prezzo nettamente inferiore rispetto alla semplice versione base del gioco rappresenta un valore aggiunto notevole per chiunque voglia esplorare ogni singolo segreto di questa epopea dark fantasy.

Pubblicato nel 2014, Lords of the Fallen è stato uno dei primissimi titoli a raccogliere con coraggio l'eredità spirituale dei souls-like, reinterpretandola con una fisicità dei combattimenti e un impatto dei colpi estremamente marcati. Vestendo i panni del peccatore Harkyn in cerca di redenzione, i giocatori si troveranno ad affrontare le temibili armate dei Rhogar in un mondo decadente dal grande fascino visivo. Per chi ha amato il recente capitolo del franchise o per chi semplicemente desidera riscoprire le radici di questo universo fantasy medievale, recuperare oggi il capostipite Lords of the Fallen a un prezzo così accessibile è un'ottima scusa per tornare a impugnare lo scudo.