La console Anbernic RG556 è in offerta su AliExpress: risparmia con il nostro coupon

Le offerte sono valide dal 13 al 19 luglio e fino a esaurimento scorte. Inoltre, ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. I codici hanno un limite di riscatto, pertanto potrebbero non essere più disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è attualmente disponibile il dispositivo da gaming Anbernic RG556 a 229,53 € ma con il codice ITVS020 potrai risparmiare altri 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Tanti giochi e autonomia

Prima di tutto, ovviamente non si tratta di una console tradizionale, ma di un dispositivo adatto a chi sa già come utilizzarlo. La batteria ha una capacità di 5.500 mAh per fornirti fino a 8 ore di utilizzo continuo, mentre la console è dotata anche del processore Unisoc T820 e di 8 GB di RAM LPDDR4X. Il dispositivo supporta giochi Android e diversi emulatori.

Anbernic RG556

Inoltre, è presente uno schermo da 5,48 pollici AMOLED con tecnologia touch integrata. Per quanto riguarda la connettività, è presente il supporto USB Type-C e l'uscita DisplayPort, mentre la ventola ad alta velocità contribuisce a una buona dissipazione del calore. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.