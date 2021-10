I set LEGO di Zelda, Metroid e Animal Crossing non si faranno, rifiutati i progetti

LEGO ha rifiutato i progetti proposti attraverso il programma LEGO Ideas relativi a varie serie Nintendo come Zelda, Metroid e Animal Crossing, cancellando dunque le possibilità di vedere i set di costruzioni dedicate a questi, almeno per il momento.

Nonostante si trattasse di progetti davvero molto interessanti, che indubbiamente avrebbero riscosso grande successo tra gli appassionati, la questione è un po' più complicata della semplice valutazione tecnica di fattibilità o sulla qualità dei set, visto che si parla di prodotti su licenza.

Il possibile set LEGO ispirato a Zelda

I set di Super Mario da parte di LEGO, per fare un esempio calzante, sono un progetto sviluppato interamente in collaborazione da Nintendo e LEGO, ma il programma Ideas si basa su idee proposte dal basso dagli appassionati e progettisti, senza alcuna approvazione o supporto ufficiale da parte dei diretti interessati.

Considerando peraltro quanto Nintendo sia notoriamente gelosa delle proprietà intellettuali che appartengono alla propria compagnia, era facile aspettarsi che, nonostante l'indubbia qualità delle proposte, la casa danese di costruzioni avrebbe sicuramente rifiutato di produrre tali giocattoli.

LEGO Ideas, la proposta su Animal Crossing





LEGO Ideas, la proposta su Metroid

Questo non toglie, comunque, che tali idee fossero davvero molto interessanti, come attestano le foto ai prototipi proposti dai progettisti: si trattava, tra gli altri, di un castello intero basato su quello di Hyrule per Zelda, di un frammento di villaggio da Animal Crossing e di uno splendido set basato su Metroid, con navetta, Samus Aran e Ridley.