Far Cry 3, Blood Dragon e Primal riceveranno una patch per i 60 fps su PS5 e Xbox

Prosegue l'iniziativa di Ubisoft per svecchiare il suo catalogo su console con aggiornamenti prestazionali pensati per sbloccare i 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S. A quanto pare, i prossimi titoli della lista saranno Far Cry 3 Classic, Far Cry 3 Blood Dragon Classic e Far Cry Primal.
A suggerirlo sono stati gli stessi account social di Ubisoft, che hanno pubblicato una sorta di rebus composto da tre righe di emoji. In ciascuna compare un'icona legata a uno dei giochi, la palma per Far Cry 3, il drago con la goccia di sangue per Blood Dragon e un gorilla per Primal, accompagnata da un "6" e da un'altra emoji che rimanda ai 60 fps.
Presto tutta la serie moderna di Far Cry girerà a 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S
Il messaggio è piuttosto trasparente, e anche le risposte di Ubisoft ai commenti degli utenti non sembrano lasciare spazio a interpretazioni. A questo punto si tratta di una questione di "quando" e non di "se", dato che gli indizi non includono una data di uscita per gli aggiornamenti. Non resta quindi che attendere comunicazioni ufficiali, che supponiamo arriveranno a breve.
I Far Cry sopracitati erano fondamentalmente gli ultimi dell'era moderna della serie a non aver ancora ricevuto un aggiornamento a 60 fps. Nel 2023 era arrivata la patch per Far Cry 5, seguita da quella di New Dawn a inizio 2025 e da quella di Far Cry 4 nell'aprile dello scorso anno. Anche molti altri titoli Ubisoft hanno ricevuto aggiornamenti simili, e l'ultimo in ordine di tempo è stato il primo The Division lo scorso dicembre.