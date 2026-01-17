Far Cry 3, Blood Dragon e Primal riceveranno una patch per i 60 fps su PS5 e Xbox

Prosegue l'iniziativa di Ubisoft per svecchiare il suo catalogo su console con aggiornamenti prestazionali pensati per sbloccare i 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S. A quanto pare, i prossimi titoli della lista saranno Far Cry 3 Classic, Far Cry 3 Blood Dragon Classic e Far Cry Primal.

A suggerirlo sono stati gli stessi account social di Ubisoft, che hanno pubblicato una sorta di rebus composto da tre righe di emoji. In ciascuna compare un'icona legata a uno dei giochi, la palma per Far Cry 3, il drago con la goccia di sangue per Blood Dragon e un gorilla per Primal, accompagnata da un "6" e da un'altra emoji che rimanda ai 60 fps.