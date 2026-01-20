Anche Far Cry Primal otterrà presto l'upgrade a 60 fps: data e trailer dell'aggiornamento

Sapevamo già che il gioco avrebbe ricevuto questo aggiornamento, ma in questo caso è emersa anche la data di uscita precisa, visto che prima la tempistica rimaneva sul vago.

Dopo Far Cry 4 , Far Cry 3 Classic Edition e anche Far Cry 3: Blood Dragon , anche Far Cry Primal passerà dunque ai 60 frame al secondo con questo aggiornamento gratuito previsto per domani, come dimostra anche il trailer di presentazione appositamente pubblicato per l'occasione.

Un notevole incremento di performance

Il 21 gennaio, il capitolo ad ambientazione preistorica della serie Ubisoft otterrà dunque questo importante aggiornamento che porta le performance a un livello superiore, per chi utilizza il gioco su PS5 e Xbox Series X|S.

Per quanto riguarda la piattaforma Xbox, peraltro, si profila una situazione particolare: al contrario degli altri due capitoli, in effetti, Far Cry Primal va già a 60 fps su Xbox Series X|S, grazie alla retro-compatibilità migliorativa di sistema delle console Microsoft attraverso l'FPS Boost.

Non è dunque chiaro se vi sia una differenza percepibile su tali piattaforme con l'applicazione dell'aggiornamento, ma questa sarà sicuramente ben visibile su PS5, considerando che il gioco in retro-compatibilità sulla console Sony non otteneva il miglioramento in questione.