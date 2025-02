Far Cry: New Dawn andrà presto a 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S con un nuovo update in arrivo

A distanza di quasi sei anni dalla sua uscita originale, Far Cry: New Dawn riceverà presto un aggiornamento per le console di attuale generazione, in grado di farlo andare a 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S, oltre a vari altri miglioramenti applicati.

L'annuncio è arrivato a sorpresa da parte di Ubisoft su X, in una maniera che a quanto pare non era quella prevista dalla compagnia ma che si è resa necessaria a causa di una variazione applicata alla versione Xbox per poter consentire l'arrivo di questo upgrade per la nuova generazione.

"Be'... non avevamo pianificato di annunciarlo in questa maniera", ha scritto il publisher su X, "Un aggiornamento per i 60 fps per Far Cry: New Dawn è in arrivo su Xbox Series X|S, per assicurare una pubblicazione senza problemi, dobbiamo temporaneamente disabilitare la funzione di FPS Boost".