Xbox Game Pass: scopriamo i tanti giochi in arrivo nella seconda metà di gennaio, con varie novità assolute

Facciamo una panoramica sui tanti giochi che sono stati annunciati come in arrivo all'interno del catalogo di Game Pass nella seconda metà di gennaio, con una notevole varietà.

Il finale del 2024 è stato decisamente ricco per il Game Pass, con alcune uscite di grande spessore, ma anche il nuovo anno sta iniziando con un ottimo ritmo, nonostante si tratti di un periodo spesso un po' sottotono per quanto riguarda le novità assolute. Diamo dunque un'occhiata ai nuovi giochi in arrivo nella seconda metà di gennaio nel catalogo di Game Pass, che dimostrano quest'ottima tendenza con tanto di sei giochi lanciati direttamente all'interno del catalogo fin dal primo giorno e tra questi uno "shadow drop" con uscita totalmente a sorpresa avvenuta nel corso del recente Xbox Developer Direct 2025, a dimostrazione di come il servizio Microsoft continui a rimanere sulla cresta dell'onda. Proprio il recente evento di presentazione da parte di Xbox ha fornito ulteriori motivi per confidare nel prossimo futuro di Game Pass, considerando che sono stati presentati tutti giochi in uscita all'interno del catalogo, la maggior parte dei quali in arrivo a breve, entro i prossimi quattro mesi. Tutto questo senza considerare che a febbraio sarà il turno di Avowed, cosa che evidenzia come le produzioni interne stiano prendendo adesso un buon ritmo, riflettendosi in apporti costanti e ben ritmati all'interno del servizio. Prima di passare alla panoramica sui giochi in arrivo in questi giorni, ricordiamo anche quelli che lasceranno il catalogo alla fine di gennaio.

Lonely Mountain: Snow Riders - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 21 gennaio (Ultimate, PC) Il team Megagon Industries è stato uno dei maggiori sostenitori della causa del Game Pass per gli sviluppatori indie, riferendo di aver ottenuto grandi vantaggi da questo tipo di distribuzione già all'epoca del precedente Lonely Mountains: Downhill, dunque è comprensibile come anche il nuovo titolo dello studio sia stato lanciato direttamente all'interno del servizio. Una discesa in Lonely Mountain: Snow Riders Lonely Mountain: Snow Riders riprende il concetto della simulazione "sportiva" in senso lato, intesa specificamente come discesa più o meno libera da una montagna, ma in questo caso lo fa nell'accezione sciistica. Nel gioco ci troviamo a scendere con gli sci attraverso vari percorsi, scegliendo la propria strada tra le diverse possibilità presenti e prendendo parte a sessioni di gioco in singolo o multiuplayer, con ritmo competitivo o rilassato.

Flock - Console, 22 gennaio (Standard) Dopo il debutto di qualche mese fa su Game Pass Ultimate, Flock arriva anche sull'abbonamento Standard, portando con sé un'adorabile esperienza che mischia il puzzle con il volo e la raccolta di creature. Bizzarre creature in volo in Flock È un gioco molto strano, come possiamo facilmente aspettarci dagli autori di Hohokum e I Am Dead: si tratta di un titolo multiplayer cooperativo dove i giocatori impersonano dei "pastori" volanti, ovvero delle creature volatili intente ad attirare ognuna un proprio stormo composto da varie altre creature di diversa tipologia. Flock viene definito un'ode alla gioia del volo e della scoperta, e in effetti queste sono le sue caratteristiche principali: partendo da un piccolo stormo di pecore alate, ci troviamo a far volare queste creature verso nuovi pascoli, facendole evolvere e prosperare. Scoprendo nuovi luoghi, è possibile scoprire ulteriori creature e far crescere i loro manti, usandoli poi per creare vari capi di abbigliamento.

Gigantic: Rampage Edition - Cloud, Console e PC, 22 gennaio (Ultimate, PC, Standard) Non sono molti i MOBA presenti all'interno di Game Pass, motivo che rende Gigantic: Rampage Edition particolarmente interessante, proponendo una versione alquanto convincente di questo particolare genere. I bizzarri eroi di Gigantic: Rampage Edition Sviluppato da Motiga, il gioco presenta un sistema di combattimento che mischia scontro di mischia e meccaniche da sparatutto in terza persona, il tutto basato sull'uso di diversi eroi caratterizzati da specifiche abilità peculiari tra specialisti in armi da fuoco, combattenti corpo a corpo e maghi. Il gameplay è ovviamente basato sulla capacità di utilizzare le diverse abilità in maniera strategica, in modo da sovrastare progressivamente l'avversario e raggiungere una posizione di supremazia sulla mappa. Gigantic: Rampage Edition è la nuova versione dell'originale, rilanciata come titolo premium e non più free-to-play ma ora giocabile direttamente da tutti i livelli di abbonamento a Game Pass.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - Console, 22 gennaio (Standard) Arriva anche nel Game Pass Standard uno dei titoli minori di maggiore interesse dello scorso anno su Ultimate, ovvero Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. La fanciulla divina di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Lo strano strategico di Capcom affonda le proprie radici nelle leggende e nel folklore nipponico, presentandosi però in maniera molto particolare come caratterizzazione e atmosfere. La vicenda inizia quando il leggendario Monte Kafuku viene coperto da una coltre malvagia e le 12 maschere, che possiedono ognuna un potere speciale, vengono tutte rubate in maniera misteriosa. A questo punto entra in scena il protagonista Soh, un combattente chiamato a risolvere il problema con l'aiuto di Yoshiro, una fanciulla dotata di poteri divini: entrambi devono collaborare per riuscire a ripulire l'area dalle influenze malvagie che si stanno propagando ovunque, andando di villaggio in villaggio. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess mischia elementi strategici e gestionali con combattimenti incentrati sull'uso di diverse unità e abilità fornite dalla maschere. La nostra recensione potrebbe aiutare a fare un po' di chiarezza.

Magical Delicacy - Console, 22 gennaio (Standard) Un altro metroidvania si aggiunge al catalogo di Game Pass Standard con Magical Delicacy e la sua particolare interpretazione del genere. Ambientazioni urbane e magia in una scena di Magical Delicacy In questo caso abbiamo a che fare con una particolare avventura 2D in pixel art con elementi che derivano dal celebre sotto-genere ibrido, mettendo in scena le gesta di Flora, una "cuoca avventuriera" trasferitasi nello strano paese di Grat per ampliare le proprie conoscenze in fatto di magia. Flora si ritrova ben presto coinvolta in una serie di avventure legate ai vari abitanti del luogo, quali la coinvolgono in quest e missioni di vario tipo, portandola a scoprire nuovi scenari e accrescere le proprie abilità in termini di cucina e magia. Magical Delicacy mischia elementi platform ad altri in stile action adventure, con un'impostazione che ricorda i metroidvania ma con l'aggiunta anche di un sistema di cucina piuttosto complesso e profondo. Il tutto, ovviamente, condito da magia e un'atmosfera veramente rilassata e adorabile.

Tchia - Xbox Series X|S, 22 gennaio (Standard) Per una vera e propria fuga verso luoghi esotici consigliamo di dare un'occhiata a Tchia, una delle esperienze più rilassanti e piacevoli in termini di esplorazione libera e contemplazione dell'ambiente in un videogioco. Una scena sottomarina in Tchia L'idea degli autori Awaceb alla base del progetto era infatti anche la volontà di promuovere il paese natale del team, ovvero la Nuova Caledonia, agli occhi del mondo videoludico: il vero protagonista della fantastica avventura di Tchia alla ricerca del padre rapito dal crudele tiranno Meavora è dunque l'arcipelago, esplorabile con una notevole libertà grazie ai poteri della ragazza. Il percorso ci porta a navigare su catamarani, esplorare isole, trasformarci in animali e suonare l'ukulele all'interno di varie sfide da avventura classica, ma quello che conta soprattutto è la meraviglia ambientale che ci circonda in questo paradiso tropicale. La nostra recensione di Tchia racconta tutto nel dettaglio.

The Case of the Golden Idol - Console, 22 gennaio (Standard) Una delle avventure grafiche indie di maggior interesse di questi anni, The Case of the Golden Idol arriva anche nel catalogo Standard ed è un titolo da non trascurare se si apprezza l'accezione più investigativa del genere. Un momento di indagine in The Case of the Golden Idol La recensione di dice che, oltre a una costruzione degli enigmi davvero notevole, The Case of the Golden Idol conta su una narrazione di alto profilo, che si sposa perfettamente alla particolare ambientazione scelta. Nel gioco, ci troviamo a indagare su 12 morti misteriose avvenute nel XVIII secolo, in un arco di tempo che abbraccia circa 40 anni. In maniera simile a Pentiment, anche in questo caso ci troviamo a percorrere un lungo percorso, cercando di mettere insieme gli indizi e arrivare a delle conclusioni con una notevole libertà di scelta, cercando di scoprire i misteri legati all'idolo d'oro ed eventualmente i colpevoli dei crimini.

Starbound - Cloud e Console, 22 gennaio (Ultimate, Standard) Già disponibile da tempo su PC Game Pass, Starbound arriva finalmente anche nelle sezioni console del servizio. L'esplorazione della superficie di un pianeta in Starbound Nonostante l'aspetto apparentemente semplice, la recensione di Starbound dice che si tratta di un gioco molto ambizioso proprio a partire dal suo concept: Chucklefish ha infatti voluto costruire un open world in cui tutti gli elementi sono generati in maniera procedurale, partendo comunque da una certa base narrativa in grado di indirizzare gli eventi, il tono generale e la progressione. Si tratta di sopravvivere cercando risorse e costruendo strutture, armi e armature, come in una sorta di versione estesa di Terraria, titolo da cui Starbound trae chiaramente ispirazioni sia come impostazione generale che come stile grafico. La generazione random di scenari ed elementi consente di vivere sempre avventure nuove e inedite, all'interno di un universo piuttosto complesso che presenta diverse razze con cui interagire e anche una storia interessante.

Eternal Strands - Cloud, Console e PC, 28 gennaio (Ultimate, PC) Tra le novità assolute di maggior interesse di questa mandata c'è Eternal Strands, action adventure in terza persona ad ambientazione fantastica, caratterizzato da alcuni elementi interessanti come la possibilità di interagire con scenario e nemici in maniera piuttosto creativa. Brynn, la protagonista della storia, è in grado di utilizzare le sue diverse abilità per combattere e muoversi all'interno delle ambientazioni, eventualmente modificandole e aprendosi nuove strade attraverso l'interazione con queste. Il sistema di combattimento appare piuttosto ricco e un elemento peculiare è il fatto di poter letteralmente scalare alcuni nemici di dimensioni colossali, trovando in questo modo varie maniere per abbatterli e collezionare il loro "strand", che consente di ottenere ulteriori poteri magici. Questo approccio "creativo" al combattimento e all'esplorazione è un elemento di grande interesse per Eternal Strands, che conta peraltro sulla collaborazione di Square Enix per la creazione dei DLC.

Orcs Must Die! Deathtrap - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 28 gennaio (Ultimate, PC) Robot Entertainment ha trovato un notevole successo continuativo nella serie che mette umani contro orchi, che prosegue adesso con Orcs Must Die! Deathtrap, capitolo che porta alcune novità ed evoluzioni. Una caotica battaglia in Orcs Must Die! Deathtrap Anche in questo caso si tratta fondamentalmente di uno strategico in stile tower defense incentrato sullo scontro con orde di orchi da tenere a bada, in modo da far sopravvivere il regno degli umani. In questo caso, vengono introdotte anche alcune nuove caratteristiche, come il multiplayer cooperativo a 4 giocatori e alcuni elementi in stile roguelike. Orcs Must Die! Deathtrap ha anche un nuovo sistema di progressione che riprende alcuni elementi dei roguelike, ambientazioni più ampie e alcune evoluzioni applicate al sistema di combattimento in terza persona. Emerge evidente anche una caratterizzazione tutta nuova, alquanto cartoonesca ma molto interessante, che richiama comunque la tradizione fantasy della serie raggiungendo nuovi livelli tecnici grazie all'uso dell'Unreal Engine 5.

Shady Part of Me - Cloud, Console e PC, 29 gennaio (Ultimate, Standard) Tra gli elementi più originali inseriti in Game Pass in questa mandata possiamo porre Shady Part of Me in un posto di rilievo: si tratta di un'affascinante avventura con elementi platform e puzzle caratterizzata da un'ambientazione strana e meravigliosa. Un puzzle tra luci e ombre in Shady Part of Me Protagonista della storia è una bambina, che si ritrova a dover collaborare con la propria ombra per superare ostacoli e minacce all'interno di un bizzarro viaggio che ha a che fare con le sue stesse emozioni. Si tratta dunque di un percorso emotivo nel quale la protagonista deve affrontare paure e sogni, tra scenari surreali che mischiano elementi quotidiani e tratti onirici, rappresentati con uno stile grafico affascinante e malinconico. Giocando tra 2D e 3D, tra luci e ombre e con la possibilità di riavvolgere il tempo, Shady Part of Me presenta anche enigmi dalla soluzione alquanto creativa.

Sniper Elite: Resistance - Cloud, Console e PC, 30 gennaio (Ultimate, PC) Altra novità lanciata direttamente nel catalogo del Game Pass è Sniper Elite: Resistance, nuovo capitolo della nota serie di sparatutto basata sulla figura del cecchino. Un panorama francese in Sniper Elite: Resistance Anche in questo caso ci troviamo nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, con l'ambientazione che ci porta nel cuore della Francia, totalmente occupata dalle forze naziste. La nuova Campagna si svolge parallelamente a Sniper Elite 5 e vede Harry Hawker, agente dello Special Operations Executive (SOE), assumere per la prima volta il ruolo di protagonista, alla caccia di una nuova e insidiosa Wunderwaffe, talmente potente da poter sconvolgere l'andamento della guerra. La missione sarà dunque di neutralizzare l'asso nella manica del Reich, lavorando in maniera coordinata con la Resistenza francese, in una Campagna che può essere svolta anche in modalità cooperativa. La meccanica di Sniper Elite: Resistance è sempre quella dello sparatutto tattico incentrato sul colpire da lontano, in maniera strategica e precisa, per massimizzare i danni.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 31 gennaio (Ultimate, PC) A una anno dal lancio del primo capitolo, che si è rivelato una piccola hit a sorpresa, convincendo critica e pubblico di appassionati con una impressionante qualità della scrittura, siamo arrivati al momento di Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Una delle strutture che fanno da ambientazione in Citizen Sleeper 2: Starward Vector Visti gli ottimi risultati raggiunti dal predecessore, Jump Over the Age ha confermato la partnership con Game Pass, e in questo modo il servizio acquisisce un altro gioco di ruolo di alto livello qualitativo, andando ad arricchire il già ampio catalogo su questo fronte. È un'esperienza particolare, lontana dall'immediatezza e velocità di altri titoli: come nel precedente, anche in Citizen Sleeper 2: Starward Vector c'è molto da leggere e imparare, ma con una narrazione e una profondità dei sistemi di gioco che ha veramente pochi eguali nel mercato attuale. Gli sviluppatori hanno deciso di puntare ulteriormente sugli elementi tradizionali dell'RPG, tornando al tiro di dado e alla libertà di scelta e personalizzazione come caratteristiche fondanti. Nel corpo usurato di un nuovo Sleeper, ci ritroviamo a dover costruirci una vita tra le stelle, ma questa volta avete su una nave male in arnese e uno scalcinato equipaggio reclutato, con la necessità di affrontare un'enorme crisi sistemica.

Far Cry New Dawn - Cloud, Console e PC, 4 febbraio (Ultimate, Standard e PC) Dopo il grande successo di Far Cry 5, Ubisoft ha deciso di tornare a esplorare la sua particolare ambientazione con Far Cry New Dawn, ma totalmente sconvolta in maniera alquanto sorprendente. Esplorazione delle lande post-apocalittiche di Far Cry New Dawn Gli eventi si piazzano dopo lo scontro con Jospeh Speed, il folle capo della setta Eden's Gate, ma a quanto pare le sue profezie sulla fine del mondo si sono rivelate esatte, perché una guerra nucleare ha ridotto il rigoglioso Montana del capitolo precedente a una landa desolata e radioattiva. Solo dopo anni la civiltà sembra ricominciare ad emergere, ma a quel punto si ritrova a dover affrontare una nuova minaccia rappresentata dalle Gemelle Mickey e Lou e dai loro Guerrieri della Strada. Nel ruolo del Capitano, membro di un gruppo che attraversa gli USA post-apocalittici per aiutare la ricostruzione della società, dobbiamo dunque smantellare il regno di terrore delle Gemelle e cercare di aiutare la ricostruzione di Hope County. Far Cry New Dawn ripropone la stessa formula del quinto capitolo, trasfigurando l'ambientazione in una sorta di versione in stile Mad Max dell'originale, proponendo sostanzialmente delle soluzioni simili anche in termini di gameplay.