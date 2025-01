Call of Duty: Black Ops 6 presenta la mappa The Tomb con un trailer del gameplay

La mappa The Tomb per la modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 6 è stata presentata da Activision con un frenetico trailer del gameplay che illustra non solo il peculiare design dello scenario ma anche le movimentate battaglie che prendono vita al suo interno.

Disponibile gratuitamente in concomitanza con l'inizio della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 6, che partirà il 28 gennaio, The Tomb ci conduce fra i gelidi corridoi in pietra di un'antica tomba sotterranea: non proprio il luogo ideale in cui rifugiarsi durante un'apocalisse zombie, a quanto pare.

I protagonisti della modalità Zombie si troveranno dunque ad affrontare le orde dei non-morti direttamente a casa loro, utilizzando l'ampio arsenale a loro disposizione per fermare l'avanzata delle forze del male e difendere il mondo da un'invasione c he potrebbe trasformarlo in un vero e proprio inferno.