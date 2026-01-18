Il nono episodio di Stranger Things esiste davvero, ma non su Netflix

Si arriva poi a "Mike in Manhattan", una sorta di "Sex and the City" con Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin impegnati fra carriera, relazioni sentimentali e... nasi sanguinanti nella New York degli anni '90.

Il complotto Conformity Gate di Stranger Things prosegue e ora ha coinvolto anche Balatro

A quanto pare il nono episodio di Stranger Things esiste davvero, ma non è su Netflix : a realizzarlo è stata la cricca del Saturday Night Live, il divertente show che ha visto proprio Finn Wolfhard nei panni di presentatore.

Il vero finale di Stranger Things

Dopo una divertente parentesi che spiega come mai Will Byers non abbia avuto uno spin-off, si arriva all'ultimo episodio di Stranger Things 5, che a quanto pare vedrà Mike, Dustin e Lucas non più soggetti alle illusioni di Vecna e alle prese con la, uh, vera Undici.

Di recente gli autori di Stranger Things hanno rivelato che il finale della serie è stato scritto solo all'ultimo momento, sebbene ci fosse fin dall'inizio del progetto un'idea precisa su come la storia si sarebbe conclusa.