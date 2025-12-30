La data di uscita di 2XKO su PS5 e Xbox Series X|S è trapelata in anticipo

Sembra che Riot si sia fatta sfuggire la data di uscita di 2XKO su PS5 e Xbox Series X|S prima del tempo, con il trailer di annuncio che è trapelato in questi minuti e poi è stato velocemente rimosso, facendo pensare a un errore di pubblicazione.
In base a quanto è emerso dal video messo brevemente a disposizione, vediamo che il lancio di 2XKO è stato fissato per il 20 gennaio 2026 per quanto riguarda le versioni console, in attesa di ulteriori conferme ma con la fonte che risulta decisamente affidabile, in questo caso.
Il gioco verrà distribuito gratuitamente come free-to-play, e la questione è ben visibile anche nello screenshot riportato qui sotto tratto dal video, in cui si parla di "giocare gratuitamente" su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Un picchiaduro tag team su League of Legends
Inizialmente annunciato come Project L, 2XKO è un picchiaduro 2 contro 2 incentrato su League of Legends e ambientato nell'universo di Runeterra, con un roster composto dai personaggi tipici del vasto mondo del celebre MOBA, riprendendo le loro caratteristiche classiche ma in un contesto diverso.
Il gioco è stato messo a disposizione in accesso anticipato dallo scorso ottobre su PC dopo aver attraversato varie fasi di test, ma arriverà a quanto pare in versione definitiva il 20 gennaio 2026 anche su PS5 e Xbox Series X|S, sebbene sia comunque destinato ad evolversi nel tempo.
In base a quanto sembrava emergere dal trailer rimosso, sembra che in occasione del lancio sia in arrivo anche Caitlyn all'interno del cast di combattenti, ma altri personaggi verranno aggiunti progressivamente all'interno di un supporto a lungo termine previsto per il gioco.
In attesa di conferme, in effetti la data di uscita trapelata corrisponde al periodo di uscita che era stato comunicato in precedenza. Il titolo può essere giocato gratuitamente ma contiene elementi da acquistare a parte, tra i quali il più costoso viene 99,99€ e include contenuti esclusivi.