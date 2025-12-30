La data di uscita di 2XKO su PS5 e Xbox Series X|S è trapelata in anticipo

Sembra che Riot si sia fatta sfuggire la data di uscita di 2XKO su PS5 e Xbox Series X|S prima del tempo, con il trailer di annuncio che è trapelato in questi minuti e poi è stato velocemente rimosso, facendo pensare a un errore di pubblicazione.

In base a quanto è emerso dal video messo brevemente a disposizione, vediamo che il lancio di 2XKO è stato fissato per il 20 gennaio 2026 per quanto riguarda le versioni console, in attesa di ulteriori conferme ma con la fonte che risulta decisamente affidabile, in questo caso.

Il gioco verrà distribuito gratuitamente come free-to-play, e la questione è ben visibile anche nello screenshot riportato qui sotto tratto dal video, in cui si parla di "giocare gratuitamente" su PC, PS5 e Xbox Series X|S.