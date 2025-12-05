0

2XKO ha un periodo di uscita su PS5 e Xbox: il picchiaduro gratuito di League of Legends è molto vicino

Riot Games ha annunciato un periodo di uscita previsto per 2XKO su console, con il picchiaduro di League of Legends che arriverà all'inizio del prossimo anno su PS5 e Xbox.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   05/12/2025
Riot Games ha annunciato un periodo di uscita per 2XKO su PS5 e Xbox Series X|S, riferendo che il picchiaduro gratuito di League of Legends arriverà a gennaio 2026 su console, anche se non è chiaro se si tratti ancora della versione completa.

Il gioco è infatti disponibile su PC in accesso anticipato dallo scorso 7 ottobre, e sta attraversando un periodo di evoluzione costante su questa piattaforma che lo porterà a una versione più completa per l'arrivo sulle console Microsoft e Sony all'inizio del prossimo anno.

L'annuncio sul lancio in versione console è arrivato attraverso un video diario di aggiornamento da parte degli sviluppatori, che hanno anche comunicato la possibilità di inserire il gioco nella lista dei desideri.

Il pubblico si espande

2XKO arriverà su PS5 e Xbox Series X|S all'inizio del 2026, anno che vedrà anche il lancio delle competizioni ufficiali sul picchiaduro di League of Legends: le Competitive Series di 2XKO partiranno dunque anche queste nel 2026.

Il gioco è un picchiaduro con struttura classica in 2D che vede i combattenti scontrarsi a coppie, ovvero una sorta di tag team due contro due basato su un roster tratto interamente dal mondo di League of Legends.

2XKO è un picchiaduro eccelso, ma che deve ancora crescere 2XKO è un picchiaduro eccelso, ma che deve ancora crescere

Viene distribuito come free-to-play con la presenza di micro-transazioni (con il bundle più costoso che arriva a 99,99€), caratterizzato da varie possibilità di competere online attraverso match classificati, casuali o con lobby private.

Di recente abbiamo visto anche uno spettacolare trailer cinematografico di 2XKO, in attesa di vederlo arrivare su console.

