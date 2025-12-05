2XKO ha un periodo di uscita su PS5 e Xbox: il picchiaduro gratuito di League of Legends è molto vicino

Riot Games ha annunciato un periodo di uscita per 2XKO su PS5 e Xbox Series X|S, riferendo che il picchiaduro gratuito di League of Legends arriverà a gennaio 2026 su console, anche se non è chiaro se si tratti ancora della versione completa.

Il gioco è infatti disponibile su PC in accesso anticipato dallo scorso 7 ottobre, e sta attraversando un periodo di evoluzione costante su questa piattaforma che lo porterà a una versione più completa per l'arrivo sulle console Microsoft e Sony all'inizio del prossimo anno.

L'annuncio sul lancio in versione console è arrivato attraverso un video diario di aggiornamento da parte degli sviluppatori, che hanno anche comunicato la possibilità di inserire il gioco nella lista dei desideri.