Google Pixel può essere usato come webcam per Nintendo Switch 2

Grazie agli ultimi aggiornamenti, è ora possibile utilizzare Google Pixel come webcam per la funzionalità GameChat di Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   05/12/2025
Google Pixel

Grazie agli ultimi aggiornamenti, è ora possibile usare Google Pixel come webcam per Nintendo Switch 2, così da accedere alla funzionalità GameChat della console senza dover necessariamente acquistare la periferica ufficiale.

Sebbene Nintendo abbia dichiarato che Switch 2 sarebbe stato compatibile con la maggior parte delle webcam USB, nella realtà dei fatti la situazione è stata a lungo molto complicata e chi voleva sfruttare il proprio smartphone iOS o Android in tal senso ha dovuto ricorrere a complicati stratagemmi.

Sembra tuttavia che queste incertezze appartengano ormai al passato: alla luce di alcuni test, un Pixel 9 Pro collegato direttamente alla porta USB-C superiore di Nintendo Switch 2 è stato non solo riconosciuto correttamente dal sistema, ma ha funzionato alla perfezione come webcam.

Il procedimento è semplice: basta collegare il Pixel a Nintendo Switch 2 con un normale cavo USB-C, accedere alle preferenze USB dello smartphone e selezionare la modalità webcam. A questo punto la console attiverà automaticamente la fotocamera del dispositivo come input video per la GameChat.

Una soluzione comoda per i possessori di Google Pixel

Oltre alle tante funzionalità di cui vi abbiamo parlato nella recensione del Google Pixel 10, insomma, gli smartphone prodotti da Google ora vantano un extra di sicuro interesse per i possessori di Nintendo Switch 2 che vogliono provare la GameChat.

Naturalmente l'utilizzo di un telefono come camera migliora anche la qualità dell'immagine, e nello specifico i sensori a disposizione dei Pixel sono decisamente superiori a quelli di molte webcam economiche, garantendo luminosità, definizione e colori di un certo livello.

#Nintendo #Google
