Google Pixel può essere usato come webcam per Nintendo Switch 2

Grazie agli ultimi aggiornamenti, è ora possibile usare Google Pixel come webcam per Nintendo Switch 2, così da accedere alla funzionalità GameChat della console senza dover necessariamente acquistare la periferica ufficiale.

Sebbene Nintendo abbia dichiarato che Switch 2 sarebbe stato compatibile con la maggior parte delle webcam USB, nella realtà dei fatti la situazione è stata a lungo molto complicata e chi voleva sfruttare il proprio smartphone iOS o Android in tal senso ha dovuto ricorrere a complicati stratagemmi.

Sembra tuttavia che queste incertezze appartengano ormai al passato: alla luce di alcuni test, un Pixel 9 Pro collegato direttamente alla porta USB-C superiore di Nintendo Switch 2 è stato non solo riconosciuto correttamente dal sistema, ma ha funzionato alla perfezione come webcam.

Il procedimento è semplice: basta collegare il Pixel a Nintendo Switch 2 con un normale cavo USB-C, accedere alle preferenze USB dello smartphone e selezionare la modalità webcam. A questo punto la console attiverà automaticamente la fotocamera del dispositivo come input video per la GameChat.