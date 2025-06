Nintendo Switch 2 può usare anche uno smartphone come videocamera per GameChat, ma a una condizione

La nuova funzionalità GameChat di Nintendo Switch 2 consente ai giocatori di poter parlare e anche vedersi in video chat attraverso una soluzione integrata nel sistema, ma risulta interessante sapere che è possibile utilizzare anche iPhone o uno smartphone Android come videocamera invece di quella ufficiale, a una condizione.

Per utilizzare uno smartphone come videocamera è infatti necessario collegarlo alla console Nintendo attraverso una scheda d'acquisizione esterna, o un cavo con adattatore integrato. Potrebbe non essere comodissimo, e in certi casi tale strumento potrebbe non costare molto meno della videocamera ufficiale per Nintendo Switch 2, ma lo strumento in questione è sicuramente più versatile e comunque tutti coloro che possiedono già una scheda d'acquisizione possono procedere con questa soluzione senza dover acquistare la periferica specifica.

La videocamera per Nintendo Switch 2 è in vendita dal lancio della console, avvenuto ieri, 5 giugno 2025, al prezzo di 60€, e c'è anche un'alternativa di Hori a forma di pianta Piranha che si presenta decisamente carina anche se con specifiche da pezzo d'antiquariato, tuttavia per alcuni potrebbe non essere necessario l'acquisto.