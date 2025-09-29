Il roster di 2XKO si espande con l'ingresso di Teemo, che è protagonista del nuovo gameplay trailer

Appartenente alla razza degli yordle, Teemo è noto come Il Rapido Scout di Bandle, e si distingue per il suo aspetto adorabile quanto letale. Nonostante la sua aria innocente, Teemo è un maestro nell'uso di veleni, trappole invisibili e attacchi a distanza con cerbottana e fionda, che in League of Legends lo rendono temuto da molti giocatori.

Gli sviluppatori di Riot Games hanno annunciato che Teemo si unirà al roster di 2XKO, il nuovo picchiaduro 2v2 ambientato nell'universo di League of Legends. Il personaggio è al centro di un nuovo trailer, che trovate qui sotto.

Con lo scout di Bandle non si scherza

Come possiamo vedere nel gameplay trailer qui sotto, tutti i tratti tipici del personaggio sono stati mantenuti anche in 2XKO, con Teemo che ha a sua disposizione un variegato repertorio di attacchi e gadget per mettere pressione e sorprendere in qualsiasi momento gli avversari.

Teemo sarà disponibile a partire dal 7 ottobre, ovvero in concomitanza con l'inizio dell'early access e della stagione 0 del picchiaduro su PC. Come annunciato in precedenza, Nel 2026 sono previste altre cinque stagioni, ognuna con nuovi contenuti e un personaggio giocabile inedito. Inoltre, con l'inizio dell'accesso anticipato verranno integrate anche nuove funzionalità, progressi permanenti, i pass battaglia e le partite classificate.