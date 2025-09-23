2XKO ha una data di uscita in accesso anticipato su PC

La notizia arriva a due giorni dall'inizio della closed beta, che è stata utile al team per mettere alla prova l'infrastruttura online su larga scala, correggere bug e apportare altre modifiche. A quanto pare tutto è andato per il verso giusto, considerando quanto che l'early access è vicino e inizierà in concomitanza con il termine della closed beta, fissato sempre al 7 ottobre.

Riot Games ha annunciato la data di uscita in accesso anticipato di 2XKO . L'atteso picchiaduro basato sull'universo di League of Legends sarà disponibile a partire dal 7 ottobre per PC . Il gioco è in programma anche per PS5 e Xbox Series X|S, dove arriverà in un secondo momento.

I dettagli sull'accesso anticipato, stagioni e tornei

Riot Games afferma che quella che sarà disponibile all'inizio dell'early access sarà la prima versione completa del gioco con contenuti stagionali, nuove funzionalità, progressi permanenti e l'introduzione dei pass battaglia e delle classificate.

Sempre il 7 ottobre inizierà la Stagione 0, che introdurrà il decimo campione, ancora da svelare. Nel 2026 sono previste altre cinque stagioni, ognuna con nuovi contenuti e un personaggio giocabile inedito. Inoltre, Riot lancerà inoltre il programma First Impact, sponsorizzando 22 tornei community fino alla fine del 2025, a partire da Evo France il 10-12 ottobre.

2XKO è un picchiaduro 2v2 basato sull'universo di League of Legends, pensato per offrire un'esperienza sia competitiva che cooperativa grazie al sistema Duo Play. In questa modalità, un giocatore è attivo sul ring mentre il compagno resta fuori campo, pronto a subentrare al momento giusto. Tuttavia, non è necessario avere un secondo giocatore: il titolo, supporta anche scontri uno contro uno, due contro due e persino due contro uno, garantendo flessibilità e accessibilità a ogni tipo di giocatore.