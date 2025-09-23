0

2XKO ha una data di uscita in accesso anticipato su PC

2XKO presto entrerà in fase di accesso anticipato su PC e darà inizio alla Stagione 0 e alle prime competizioni ufficiali.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/09/2025
Ahri e Ekko in 2XKO
2XKO
2XKO
Articoli News Video Immagini

Riot Games ha annunciato la data di uscita in accesso anticipato di 2XKO. L'atteso picchiaduro basato sull'universo di League of Legends sarà disponibile a partire dal 7 ottobre per PC. Il gioco è in programma anche per PS5 e Xbox Series X|S, dove arriverà in un secondo momento.

La notizia arriva a due giorni dall'inizio della closed beta, che è stata utile al team per mettere alla prova l'infrastruttura online su larga scala, correggere bug e apportare altre modifiche. A quanto pare tutto è andato per il verso giusto, considerando quanto che l'early access è vicino e inizierà in concomitanza con il termine della closed beta, fissato sempre al 7 ottobre.

I dettagli sull'accesso anticipato, stagioni e tornei

Riot Games afferma che quella che sarà disponibile all'inizio dell'early access sarà la prima versione completa del gioco con contenuti stagionali, nuove funzionalità, progressi permanenti e l'introduzione dei pass battaglia e delle classificate.

2XKO è un picchiaduro eccelso, ma che deve ancora crescere 2XKO è un picchiaduro eccelso, ma che deve ancora crescere

Sempre il 7 ottobre inizierà la Stagione 0, che introdurrà il decimo campione, ancora da svelare. Nel 2026 sono previste altre cinque stagioni, ognuna con nuovi contenuti e un personaggio giocabile inedito. Inoltre, Riot lancerà inoltre il programma First Impact, sponsorizzando 22 tornei community fino alla fine del 2025, a partire da Evo France il 10-12 ottobre.

2XKO è un picchiaduro 2v2 basato sull'universo di League of Legends, pensato per offrire un'esperienza sia competitiva che cooperativa grazie al sistema Duo Play. In questa modalità, un giocatore è attivo sul ring mentre il compagno resta fuori campo, pronto a subentrare al momento giusto. Tuttavia, non è necessario avere un secondo giocatore: il titolo, supporta anche scontri uno contro uno, due contro due e persino due contro uno, garantendo flessibilità e accessibilità a ogni tipo di giocatore.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
2XKO ha una data di uscita in accesso anticipato su PC