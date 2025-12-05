The Elder Scrolls potrebbe avere una serie TV dedicata: Todd Howard non esclude l'eventualità

D'altra parte, si tratterebbe di una produzione di grosso calibro, che potrebbe richiedere una notevole quantità di tempo e risorse per essere portata a termine, così come è accaduto anche per Fallout .

La risposta del capo di Bethesda alla domanda posta durante un'intervista pubblicata da Eurogamer.net è estremamente vaga, ma lascia intuire che l'idea non sia totalmente da escludere, e in effetti potrebbe facilmente rientrare nei progetti trans-media di Microsoft e Bethesda, vista l'ampia popolarità di cui gode la serie.

Un'eventualità che non si può escludere

"Vi dirò questo, il viaggio di Fallout è durato 10 anni", ha spiegato Howard, svelando il tempo richiesto per mettere in pratica l'idea di una serie TV dedicata al franchise post-apocalittico, le cui prime richieste risalgono addirittura a subito dopo Fallout 3.

Todd Howard

Per quanto riguarda invece la serie fantasy, "non posso escludere una cosa del genere su The Elder Scrolls in futuro", ha detto Howard, rimanendo vago ma facendo anche capire come sia un'idea alquanto concreta e verosimile.

In ogni caso, si rende conto che Fallout sia un franchise più "adatto in maniera originale" per un'operazione del genere, e che ha "più da dire nel suo genere" e in questo momento.

"Ma non si può mai sapere", ha aggiunto Howard. "Credo che l'impatto della serie su Fallout come franchise sia stato maggiore di quanto mi aspettassi, quindi viene spontaneo pensare: Ehi, è una strada da percorrere? Ma oggi non c'è ancora nulla", sostenendo che potrebbe continuare a dire "no" per un altro decennio.

Ricordiamo che la Stagione 2 di Fallout è in arrivo il 17 dicembre, come ci ha ricordato anche il trailer natalizio sulla serie TV, mentre un giornalista di recente ha escluso che la misteriosa statua dei TGA 2025 riguardi The Elder Scrolls 6.