La Stagione 2 di Fallout si mostra con un trailer... natalizio

La Stagione 2 di Fallout è stata mostrata con un trailer dal sapore natalizio, sulle note del brano "It's the Most Wonderful Time of the Year"; e non poteva essere altrimenti, considerando che i nuovi episodi saranno disponibili su Prime Video a partire dal 17 dicembre.

Forte dell'enorme successo della prima stagione, lo show prodotto da Amazon riprenderà la storia esattamente da dove l'avevamo lasciata, con due protagonisti su tre impegnati a collaborare per portare avanti una difficile missione e il terzo, Maximus, destinato a rincorrerli.

Le sequenze del video, realizzato come parte di un'anteprima dei contenuti in arrivo a dicembre su Prime Video, mostrano i vari personaggi alle prese con situazioni differenti, creature misteriose e alcune spettacolari scene di combattimento condite da fragorose esplosioni.

Come sappiamo, la seconda stagione di Fallout esplorerà in maniera più convinta l'affascinante lore creata da Bethesda, conducendoci all'interno di luoghi iconici per gli appassionati della saga pur restando fedele alla propria identità.