I giochi PS Plus Essential e il primo gioco Extra di dicembre sono disponibili da oggi

Siamo oramai a dicembre e questo significa che sono in arrivo i nuovi giochi di PS Plus. Oggi, 2 dicembre, è inoltre un giorno speciale perché non solo saranno pubblicati i titoli di PS Plus Essential, ma anche un titolo del livello Extra che arriva in anticipo rispetto a tutti gli altri.
Vediamo tutti i dettagli sulle proposte odierne.
I giochi di PS Plus del 2 dicembre
Prima di tutto, ricordiamo quali sono i giochi di PlayStation Plus Essential - il livello base e meno costoso - per questo mese:
- Lego Horizon Adventures (PS5)
- Killing Floor 3 (PS5)
- The Outlast Trials (PS5, PS4)
- Synduality Echo of Ada (PS5)
- Neon White (PS5, PS4)
I giochi di Essential sono disponibili in modo regolare, ovvero il primo martedì del mese. Il gioco di PS Plus Extra odierno, invece, è una mosca bianca in quanto arriva con largo anticipo rispetto al resto della selezione. Si tratta, come forse ricorderete, di Red Dead Redemption in versione PS4 e PS5, che include al proprio interno anche il DLC Undead Nightmare a tema zombie.
I giochi gratis di PS Plus Essential, al momento della scrittura, non sono ancora stati aggiunti al catalogo, ma dovrebbero arrivare a breve. Red Dead Redemption, invece, può già essere scaricato.