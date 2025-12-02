I giochi PS Plus Essential e il primo gioco Extra di dicembre sono disponibili da oggi

0

Il primo videogioco del mese per il livello PS Plus Extra è ora scaricabile e a breve si aggiungeranno anche i videogiochi di PS Plus Essential. Vediamo tutti i dettagli a riguardo.

Siamo oramai a dicembre e questo significa che sono in arrivo i nuovi giochi di PS Plus. Oggi, 2 dicembre, è inoltre un giorno speciale perché non solo saranno pubblicati i titoli di PS Plus Essential, ma anche un titolo del livello Extra che arriva in anticipo rispetto a tutti gli altri.

Vediamo tutti i dettagli sulle proposte odierne.

I giochi di PS Plus del 2 dicembre

Prima di tutto, ricordiamo quali sono i giochi di PlayStation Plus Essential - il livello base e meno costoso - per questo mese:

I giochi di Essential sono disponibili in modo regolare, ovvero il primo martedì del mese. Il gioco di PS Plus Extra odierno, invece, è una mosca bianca in quanto arriva con largo anticipo rispetto al resto della selezione. Si tratta, come forse ricorderete, di Red Dead Redemption in versione PS4 e PS5, che include al proprio interno anche il DLC Undead Nightmare a tema zombie.

I giochi gratis di PS Plus Essential, al momento della scrittura, non sono ancora stati aggiunti al catalogo, ma dovrebbero arrivare a breve. Red Dead Redemption, invece, può già essere scaricato.

