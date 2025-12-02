Il teaser di Keighley per i The Game Awards è forse per God of War? Cory Barlog stesso interviene

Cory Barlog stesso, che ha diretto God of War (2018), ha però risolto il dubbio.

Come vi abbiamo segnalato, Geoff Keighley ha condiviso una strana immagine che fa probabilmente da teaser per qualche videogioco , che supponiamo sarà presentato ai The Game Awards. Non sappiamo di cosa si tratti nel dettaglio, ma le speculazioni non si fermano e c'è chi ha tirato in ballo anche God of War, di Santa Monica Studio e Sony Interactive Entertainment.

Cosa ha detto Barlog sul teaser di Geoff Keighley

Nei tweet qui sotto potete vedere l'immagine condivisa da Keighley e una risposta dall'utente Luke Stephens, che ha segnalato come Cory Barlog di Santa Monica Studio fosse nella sua chat di Twitch e abbia confermato che no, non si tratta di un teaser per God of War.

Ovviamente Barlog potrebbe mentire per non rovinare la sorpresa, ma ci sembra difficile. Ovviamente il fatto che questo teaser non sia legato a God of War non significa che ai The Game Awards non ci sia spazio per un nuovo capitolo della saga.

Grazie a Jason Schreier di Bloomberg, sappiamo che Barlog sta lavorando a un nuovo gioco, proveniente da una IP già nota, ma il risultato pare essere così particolare che in pratica è come se fosse qualcosa di mai visto. Difficile dire di cosa si tratti, ma non è impossibile che sia un altro God of War in una nuova parte del mondo e con una nuova mitologia, magari nei panni di Atreus o di un nuovo personaggio.

Per fortuna non dovremo tenerci i dubbi per troppo tempo: i The Game Awards sono in arrivo.