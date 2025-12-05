È morto Cary-Hiroyuki Tagawa, l'attore di Shang Tsung nel film di Mortal Kombat

Peraltro Tagawa è tornato a interpretare Shang Tsung in Mortal Kombat 11 : una scelta che ha scatenato l'entusiasmo dei tantissimi fan della serie, consolidando quel ruolo per sempre.

L'attore ha vestito anche i panni dell'iconico Heihachi Mishima nei due adattamenti cinematografici della serie Tekken, ma è stato il ruolo del perfido e potente Shang Tsung a farlo entrare di diritto nell'immaginario videoludico.

Nato in Giappone, nel corso della sua lunga carriera Tagawa è apparso in pellicole come L'Ultimo Imperatore, Memorie di una Geisha e Pearl Harbor, prestando il proprio volto anche a personaggi di serie televisive di successo, come il ministro Nobusuke Tagomi ne L'Uomo nell'Alto Castello .

Nelle scorse ore è morto Cary-Hiroyuki Tagawa , l'attore che molti appassionati di videogiochi ricordano per il ruolo di Shang Tsung nel primo film di Mortal Kombat , nel 1995. Aveva 75 anni ed è venuto a mancare a causa delle complicazioni legate a un ictus.

La reazione di Ed Boon

Ed Boon, co-creatore di Mortal Kombat, ha scritto un messaggio non appena ha saputo della scomparsa di Cary-Hiroyuki Tagawa: "Oggi abbiamo persona una leggenda. Abbiamo avuto il privilegio della sua interpretazione nel primo film di Mortal Kombat e come straordinario doppiatore in Mortal Kombat 11."

"Cary era unico. Combinava pericolo, carisma e atletismo nei suoi ruoli e sarà sempre ricordato come l'uomo che per primo ha dato vita a Shang Tsung sullo schermo. Riposa in pace. La tua anima è eterna."