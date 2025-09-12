Nintendo fa sul serio, il nuovo Direct è stato un trionfo di giochi per Switch 2

Il Nintendo Direct trasmesso oggi è stato un evento sorprendente, un trionfo di giochi per Nintendo Switch 2 ma anche per il primo modello della console, che a quanto pare non è ancora stato tagliato fuori dalle uscite, complice la sua enorme base installata.

Che sarebbe stata una gran bella presentazione, in effetti, lo si è capito fin dall'inizio, quando abbiamo ritrovato uno Shigeru Miyamoto in gran forma, pronto ad aprile le celebrazioni per il quarantesimo anniversario di Super Mario Bros.: lo straordinario platform è stato pubblicato originariamente in Giappone il 13 settembre 1985, e il suo mondo è ancora attualissimo.

Lo dimostra l'atteso annuncio del nuovo lungometraggio animato Super Mario Galaxy il film, che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il 3 aprile 2026 e determinerà il prevedibile ritorno di Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 con una raccolta rimasterizzata per Nintendo Switch 2 in uscita il 2 ottobre.

Per i fan di Mario non è tutto: sono stati annunciati anche Mario Tennis Fever e Yoshi and the Mysterious Book, nonché la Nintendo Switch 2 Edition di Super Mario Bros. Wonder, con i suoi tanti contenuti inediti legati alle sfide accessibili presso il Parco Bellabel.