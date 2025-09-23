Nuovi sconti invadono Xbox Store con le offerte del Tokyo Game Show e altre promozioni

Su Xbox Store è partita un'altra enorme mandata di sconti sui giochi Xbox Series X|S e Xbox One attraverso varie iniziative parallele: troviamo infatti le offerte del Tokyo Game Show, quelle legate a Bandai Namco, oltre ad altre promozioni digitali.

Si parla di centinaia di titoli in sconto, la cui porzione più grande appartiene all'iniziativa legata al Tokyo Game Show e dunque riguardano titoli provenienti da sviluppatori e publisher giapponesi, ovviamente, con un focus speciale su Bandai Namco che ha uno spazio apposito ma vi troviamo anche numerosi giochi di Sega, Atlus, Capcom e tanti altri.

Vi rimandiamo al sito ufficiale dello store Xbox per una visione completa del catalogo attualmente in promozione, visto che riportare l'elenco completo su centinaia di giochi risulterebbe un po' poco pratico, ma ci limitiamo qui sotto a fornire qualche esempio.