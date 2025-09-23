Nuovi sconti invadono Xbox Store con le offerte del Tokyo Game Show e altre promozioni

Su Xbox Store è partita un'altra enorme mandata di sconti sui giochi Xbox Series X|S e Xbox One attraverso varie iniziative parallele: troviamo infatti le offerte del Tokyo Game Show, quelle legate a Bandai Namco, oltre ad altre promozioni digitali.
Si parla di centinaia di titoli in sconto, la cui porzione più grande appartiene all'iniziativa legata al Tokyo Game Show e dunque riguardano titoli provenienti da sviluppatori e publisher giapponesi, ovviamente, con un focus speciale su Bandai Namco che ha uno spazio apposito ma vi troviamo anche numerosi giochi di Sega, Atlus, Capcom e tanti altri.
Vi rimandiamo al sito ufficiale dello store Xbox per una visione completa del catalogo attualmente in promozione, visto che riportare l'elenco completo su centinaia di giochi risulterebbe un po' poco pratico, ma ci limitiamo qui sotto a fornire qualche esempio.
Una selezione di sconti
I nuovi sconti sono iniziati nelle ore scorse e dureranno una settimana, dunque non c'è moltissimo tempo per fare shopping, ma avete comunque alcuni giorni a disposizione per valutare cosa acquistare.
Ricordiamo peraltro che a ottobre è previsto uno sconto sulle gift card Xbox da acquistare attraverso i punti Rewards di Microsoft, dunque raccomandiamo di non dare troppo fondo alle riserve di questi prima di vedere cosa ci riservi il mese prossimo.
Vediamo dunque alcuni giochi interessanti attualmente in sconto su Xbox Store:
- Dragon Ball: Sparking! Zero - 45,49€
- Monster Hunter Wilds - 47,99€
- Final Fantasy 16: Complete Edition - 47,99€
- Persona 5 Royal - 23,99€
- Ninja Garden 2 Black - 29,99€
- Slitterhead - 30,49€
- Ace Attorney Anthology - 29,99€
- Balan Wonderworld - 5,99€
- Capcom Fighting Collection 1+2 - 38,99€
- Code Vein - 10,49€
- Metaphor ReFantazio - 38,49€
- Judgment - 9,99€
- Forza Motorsport - 39,99€
- Street Fighter 6 - 19,99€
- Resident Evil 4 Gold Edition - 29,99€
- Ghostwire: Tokyo - 17,49€
- Dragon's Dogma 2 - 42,49€
- Unicorn Overlord - 23,99€
- Sand Land - 34,99
- Star Wars Outlaws Deluxe Edition - 44,99€
- Marvel's Midnight Suns - 15,99€
- Age of Mythology: Premium Edition - 24,99€
- Death Stranding: Director's Cut - 19,99€
- The Arkane Collection - 58,19€
- Starfield - 47,99€
- Kingdom Come: Deliverance 2 - 48,99€
Si tratta solo di una selezione molto parziale, dunque vi rimandiamo all'elenco ufficiale o a siti dedicati come XBDeals per avere un'idea più precisa degli sconti attualmente in corso su Xbox Store.