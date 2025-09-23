S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl riceve il nuovo Update 1.6 che porta il visore notturno e altre novità

Continua l'evoluzione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che ha ricevuto in queste ore il nuovo aggiornamento Update 1.6 su PC e Xbox Series X|S consistente in alcune novità interessanti come il visore notturno aggiunto tra gli strumenti a disposizione, oltre a diversi aggiustamenti e migliorie.
L'aggiornamento in questione si chiama "Night of the Hunter" proprio in onore della nuova aggiunta all'equipaggiamento utilizzabile nel gioco, che può risultare fondamentale per sopravvivere di notte: il visore notturno aggiunge un notevole strato tattico alla meccanica di gioco.
Applicando questo strumento, lo schermo assume il classico effetto dell'infrarosso, rappresentando tutto con la tipica sfumatura verdastra e modificando illuminazione e contrasti in maniera realistica, ma soprattutto consente di vedere al buio con notevole nitidezza.
Prosegue l'evoluzione del gioco
L'update 1.6 "Night of the Hunter" introduce comunque anche varie altre novità a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, a partire anche da modifiche all'azione notturna, con NPC ribilanciati per compensare l'uso del visore notturno e puntatori laser che migliorano il combattimento a lungo raggio.
Viene aggiunta la nuova anomalia "Firewall", una vecchia conoscenza degli appassionati della serie, inoltre vengono aggiunte nuove opzioni per la personalizzazione, in particolare per quanto riguarda i personaggi femminili.
Viene inserita anche una nuova arma unica, il Drahunka di Honta, e sul fronte dell'intelligenza artificiale viene aggiunta la possibilità che gli NPC saccheggino i cadaveri dei mutanti, cosa che spinge a non lasciare indietro delle risorse importanti.
Potete vedere alcune delle novità riportate nel video di presentazione di questo aggiornamento riportato qui sopra, potete trovare tutte le informazioni nelle note ufficiali della patch, a questo indirizzo sul sito del gioco.
Ricordiamo che è stato annunciato il prossimo arrivo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl anche su PS5, con lancio previsto il 20 novembre.