S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl riceve il nuovo Update 1.6 che porta il visore notturno e altre novità

Continua l'evoluzione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che ha ricevuto in queste ore il nuovo aggiornamento Update 1.6 su PC e Xbox Series X|S consistente in alcune novità interessanti come il visore notturno aggiunto tra gli strumenti a disposizione, oltre a diversi aggiustamenti e migliorie.

L'aggiornamento in questione si chiama "Night of the Hunter" proprio in onore della nuova aggiunta all'equipaggiamento utilizzabile nel gioco, che può risultare fondamentale per sopravvivere di notte: il visore notturno aggiunge un notevole strato tattico alla meccanica di gioco.

Applicando questo strumento, lo schermo assume il classico effetto dell'infrarosso, rappresentando tutto con la tipica sfumatura verdastra e modificando illuminazione e contrasti in maniera realistica, ma soprattutto consente di vedere al buio con notevole nitidezza.