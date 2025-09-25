Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 di kristy_rein indossa l'armatura

Il cosplay di Shadowheart realizzato da kristy_rein ritrae il celebre e amatissimo personaggio di Baldur's Gate 3 con indosso la sua armatura completa, riprodotta in maniera estremamente fedele e con tantissimi dettagli.

Kristina ha dunque modellato con grande cura i materiali, facendo attenzione al più piccolo ornamento, acconciando la parrucca alla perfezione e restando fedele al design creato da Larian Studios, andando a includere nel set anche l'iconica lancia di Shadowheart.

Vediamo così la chierica devota a Shar nella sua versione più affascinante, con i capelli color argento, l'abito viola e i vari componenti di una corazza di ferro che però include anche inserti dorati, capaci di valorizzare ulteriormente l'estetica del personaggio.