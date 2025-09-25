0

Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 di kristy_rein indossa l'armatura

kristy_rein ha realizzato un magnifico cosplay dedicato a Shadowheart, uno dei più celebri e amati personaggi di Baldur's Gate 3, ritraendola con la sua splendida armatura.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/09/2025
Shadowheart da Baldur's Gate 3

Il cosplay di Shadowheart realizzato da kristy_rein ritrae il celebre e amatissimo personaggio di Baldur's Gate 3 con indosso la sua armatura completa, riprodotta in maniera estremamente fedele e con tantissimi dettagli.

Kristina ha dunque modellato con grande cura i materiali, facendo attenzione al più piccolo ornamento, acconciando la parrucca alla perfezione e restando fedele al design creato da Larian Studios, andando a includere nel set anche l'iconica lancia di Shadowheart.

Vediamo così la chierica devota a Shar nella sua versione più affascinante, con i capelli color argento, l'abito viola e i vari componenti di una corazza di ferro che però include anche inserti dorati, capaci di valorizzare ulteriormente l'estetica del personaggio.

La più amata

A poche ore dalla patch che ha reso Baldur's Gate 3 nativo per Steam Deck, siamo ancora qui a parlare dello straordinario RPG realizzato da Larian Studios, team attualmente concentrato su di un nuovo progetto che però è ancora avvolto dal mistero.

Non ci sono segreti, invece, circa la grande passione che da sempre circonda il personaggio di Shadowheart, fra i più amati dalle cosplayer: lo dimostrano le eccellenti interpretazioni realizzate da Kalinka Fox, narga_lifestream o Shirogane.

#Cosplay
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 di kristy_rein indossa l'armatura