PS5 potrebbe aver superato le vendite di PSP e Game Boy Advance: secondo le stime effettuate da VGChartz, la console Sony avrebbe raggiunto quota 82,53 milioni di unità, contro gli 82,52 milioni di PSP e gli 82,51 milioni di Game Boy Advance.

Se questi dati venissero confermati ufficialmente da Sony, il prossimo traguardo per PlayStation 5 potrebbe essere quello di superare le vendite di Xbox 360, con i suoi 85,73 milioni di unità vendute, per poi puntare agli 87,40 milioni di PS3 e naturalmente ai 101,63 milioni di Wii.

La ripartizione delle vendite della console giapponese vedrebbe:

29,75 milioni venduti in Nord America, contro i 21,62 milioni di PSP e i 40,39 milioni del GBA.

28,57 milioni in Europa, contro i 25,31 di PSP e i 21,31 milioni del GBA.

7,13 milioni in Giappone, contro i 20,02 milioni di PSP e i 16,96 milioni del GBA.

17,08 milioni nel resto del mondo, contro i 15,57 milioni di PSP e i 2,85 milioni del GBA.

A spingere ulteriormente i numeri di PS5 potrebbe senz'altro essere il nuovo modello a basso prezzo appena lanciato in Giappone, sulla falsariga di quanto fatto da Nintendo con Switch 2.