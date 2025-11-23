Charlie Cox è entusiasta per la nomination di Clair Obscur: Expedition 33, ma la darebbe a Cazorla

Charlie Cox si è detto entusiasta per la nomination di Clair Obscur: Expedition 33, che ai The Game Awards 2025 concorrerà all'interno di diverse categorie, inclusa la migliore interpretazione che ha visto Cox tra i finalisti per il doppiaggio di Gustave.
Tuttavia, come aveva già fatto in passato, l'interprete di Matt Murdock nella serie televisiva Daredevil ha spiegato che merita altrettanto riconoscimento Maxence Cazorla, l'attore che ha realizzato quasi tutto il motion capture relativo al personaggio.
"Sì, sono entusiasta per questa nomination, ma l'ho già detto in passato e credo sia importante ribadire che c'è questo straordinario attore francese, Maxence Cazorla, che ha realizzato quasi tutto il motion capture per il ruolo di Gustave nel gioco", ha detto Cox.
"Dunque qualsiasi nomination o riconoscimento io riceva vanno ovviamente estesi anche a lui, visto che l'interpretazione del personaggio è stata effettivamente realizzata da lui e la mia voce faceva semplicemente parte del processo."
Tantissime nomination
Come sappiamo, Clair Obscur: Expedition 33 è stato il gioco con il maggior numero di nomination ai The Game Awards 2025 e concorre anche nella categoria più importante dell'evento, quella che premierà il Game of the Year.
Quanti premi riceverà alla fine lo straordinario RPG di Sandfall Interactive? Lo scopriremo il prossimo 11 dicembre, quando la cerimonia di assegnazione dei The Game Awards verrà trasmessa in diretta e potrete seguirla naturalmente su Multiplayer.it.