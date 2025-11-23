Charlie Cox è entusiasta per la nomination di Clair Obscur: Expedition 33, ma la darebbe a Cazorla

Charlie Cox si è detto entusiasta per la nomination di Clair Obscur: Expedition 33, che ai The Game Awards 2025 concorrerà all'interno di diverse categorie, inclusa la migliore interpretazione che ha visto Cox tra i finalisti per il doppiaggio di Gustave.

Tuttavia, come aveva già fatto in passato, l'interprete di Matt Murdock nella serie televisiva Daredevil ha spiegato che merita altrettanto riconoscimento Maxence Cazorla, l'attore che ha realizzato quasi tutto il motion capture relativo al personaggio.

"Sì, sono entusiasta per questa nomination, ma l'ho già detto in passato e credo sia importante ribadire che c'è questo straordinario attore francese, Maxence Cazorla, che ha realizzato quasi tutto il motion capture per il ruolo di Gustave nel gioco", ha detto Cox.

"Dunque qualsiasi nomination o riconoscimento io riceva vanno ovviamente estesi anche a lui, visto che l'interpretazione del personaggio è stata effettivamente realizzata da lui e la mia voce faceva semplicemente parte del processo."