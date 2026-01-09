Divinity non avrà elementi grafici realizzati dall'intelligenza artificiale generativa

Durante una sessione di domande e risposte con la comunità, Swen Vincke, il capo di Larian Studios , ha avuto modo finalmente di rispondere a una domanda sull' uso dell'intelligenza artificiale in Divinity , il nuovo gioco dagli autori di Baldur's Gate 3. La presa di posizione è stata netta, probabilmente anche in risposta alle polemiche delle scorse settimane : "non ci sarà alcuna arte generata con IA in Divinity."

Tutto fatto a mano

Vincke ha anche aggiunto: "So che si è dibattuto molto sull'uso di strumenti di IA a uso esplorativo per l'arte concettuale. Avevamo già chiarito che ciò non significa che i concept art finali saranno generati dall'IA, ma comprendiamo la confusione che si è generata. Per questo, per eliminare ogni possibile dubbio, abbiamo deciso di astenerci dall'utilizzare strumenti di IA generativa durante la creazione dell'arte concettuale. In questo modo non ci sarà alcuna discussione sull'origine delle opere."

La dichiarazione di Vincke è particolarmente significativa, perché arriva in risposta a una comunità che si è mostrata delusa dalle dichiarazioni precedenti (pur largamente fraintese). Insomma, è chiaro che le critiche hanno colpito nel segno e, anche se Vincke afferma che questa inversione di rotta non significa che in futuro lo studio non userà affatto l'IA, è evidente che la posizione in merito è cambiata o, quantomeno, si è fatta più cauta.

Forse ancora più importante, lo studio afferma che, qualora dovesse usare l'IA per qualsiasi attività creativa, lo farà solo con sistemi addestrati su dati di proprietà di Larian; e se il team non potrà essere sicuro al 100% dell'origine dei dati, semplicemente non li userà.