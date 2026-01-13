Un gioco brutto per Nintendo 64 sta per essere convertito per PC: sarà ancora brutto, ma in alta definizione

Quest 64 di Imagineer (Holy Magic Century in Europa, Australia e Nuova Zelanda, e Eltale Monsters in Giappone) era un gioco bruttino per Nintendo 64. Già negli anni '90, quando fu pubblicato, ricevette delle recensioni non proprio lusinghiere, a parte alcune eccezioni, ma con il tempo è stato quasi del tutto dimenticato. Il suo unico punto di forza era la fame di giochi di ruolo giapponesi dei possessori di Nintendo 64, il che giustificherebbe le eccezioni di cui sopra.
Qualcuno, però, ha ritenuto che valesse la pena decompilarlo, quindi convertirlo per PC. Così sarà un gioco ancora brutto, ma in alta definizione.
Un gioco dimenticabile da ricordare?
Come mai sprecare del tempo su Quest 64? Il motivo è internet, chiaramente. Il titolo di Imagineer ha conosciuto una sorta di rinascita in tempi recenti, dovuta quasi esclusivamente a un divertente account social che pubblica dei meme associati al gioco.
Da qui il ritorno di fiamma, con il progetto di ricompilazione per PC, attualmente in corso, che mira a migliorare vari elementi e a portare Quest 64 a un pubblico più ampio.
Quest 64 Recompiled di Rainchus sfrutta lo strumento N64: Recomp di Mr. Wiseguy ed è appena arrivato alla versione 0.1. L'obiettivo a lungo termine è quello di ricompilare il gioco originale, realizzando una conversione nativa, "con numerose nuove funzionalità e miglioramenti".
Nonostante lo stato ancora iniziale del progetto, il risultato è già sorprendentemente rifinito. Come sottolineato da Read Only Memo, il gioco gira a 60 fps, cosa che l'originale su N64 non riusciva a fare, ed è inoltre renderizzato a una risoluzione più elevata. Lo speedrunner Fuzzyness ha completato il gioco, segnalando soltanto tre glitch visivi nelle circa tre ore necessarie per arrivare ai titoli di coda.