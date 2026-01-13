Un gioco brutto per Nintendo 64 sta per essere convertito per PC: sarà ancora brutto, ma in alta definizione

Quest 64 di Imagineer (Holy Magic Century in Europa, Australia e Nuova Zelanda, e Eltale Monsters in Giappone) era un gioco bruttino per Nintendo 64. Già negli anni '90, quando fu pubblicato, ricevette delle recensioni non proprio lusinghiere, a parte alcune eccezioni, ma con il tempo è stato quasi del tutto dimenticato. Il suo unico punto di forza era la fame di giochi di ruolo giapponesi dei possessori di Nintendo 64, il che giustificherebbe le eccezioni di cui sopra.

Qualcuno, però, ha ritenuto che valesse la pena decompilarlo, quindi convertirlo per PC. Così sarà un gioco ancora brutto, ma in alta definizione.