Annunciato Dolby Vision 2: la nuova frontiera della qualità d’immagine in TV

Dopo oltre un decennio in cui Dolby Vision si è imposto come riferimento assoluto per l'HDR, Dolby Vision 2 rappresenta un passo avanti decisivo . Basato su un motore d'immagine di nuova generazione, è progettato per liberare il massimo potenziale dei televisori odierni, garantendo al contempo un miglioramento tangibile per gli utenti finali.

Dolby Laboratories ha annunciato ufficialmente Dolby Vision 2 , un'evoluzione della propria tecnologia leader nella qualità d'immagine . Presentato in occasione dell'IFA 2025, il nuovo standard ridefinisce l'esperienza visiva sfruttando la potenza dei moderni televisori e offrendo agli artisti strumenti inediti per spingersi oltre i limiti creativi.

Le principali novità di Dolby Vision 2

Tra le principali novità troviamo il concetto di Content Intelligence, che introduce strumenti avanzati per ottimizzare automaticamente l'immagine in base al contenuto e all'ambiente di visione. Funzionalità come Precision Black rendono le scene scure più leggibili senza compromettere l'intento artistico, mentre Light Sense regola la qualità in base alla luce ambientale. Inoltre, ottimizzazioni dedicate a sport e gaming migliorano il controllo del movimento e la resa cromatica, assicurando un'esperienza su misura per ogni genere di contenuto.

Un'altra innovazione chiave è il tone mapping bidirezionale, che sfrutta le maggiori capacità dei televisori moderni in termini di luminosità e gamma cromatica. Dolby Vision 2, inoltre, va oltre l'HDR introducendo strumenti come Authentic Motion, la prima tecnologia al mondo per un controllo del movimento guidato dalla creatività, utile a rendere le scene cinematografiche più fluide e realistiche.