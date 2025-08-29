Samsung OLED S95F, la recensione del TV QD-OLED top di gamma del 2025

Il Samsung S95F OLED si presenta come il TV 4K di punta di Samsung per il 2025, erede del S95D e vertice della sua gamma. Dotato di un pannello QD-OLED migliorato e del potente processore NQ4 AI Gen3, questo televisore promette un'esperienza visiva di altissimo livello, eccellendo in luminosità e prestazioni gaming. Una delle sue qualità più notevoli è la luminosità eccezionale, sia HDR sia SDR, mentre il rivestimento anti-riflesso opaco è un elemento distintivo: andremo a vedere più avanti i suoi vantaggi, e gli svantaggi. Per i giocatori poi, il S95F sulla carta sembra semplicemente perfetto. Ma sarà così? Scopriamolo nella nostra recensione del TV Samsung S95F OLED da 65 pollici .

Caratteristiche tecniche del TV Samsung OLED S95F

Come detto, il Samsung S95F OLED si posiziona come il televisore 4K di punta di Samsung per il 2025. È il successore del Samsung S95D OLED e si colloca al di sopra del Samsung S90F OLED nella gamma. Questo modello integra un pannello QD-OLED migliorato, che secondo Samsung è fino al 30% più efficiente, nonostante una maggiore luminosità di picco. Il cuore del sistema è il processore Samsung NQ4 AI Gen3.

Come tutti i televisori OLED, il Samsung S95F vanta un contrasto quasi infinito e neri perfetti, grazie ai pixel auto-illuminanti che non presentano alcuna sfocatura della luce (blooming) o transizioni di zona. Questo assicura un'esperienza visiva eccellente specialmente in ambienti bui.

Il rivestimento anti-riflesso opaco del S95F è un elemento distintivo e quest'anno si dimostra anche straordinariamente efficace: è in grado di eliminare quasi completamente i riflessi diretti. In stanze estremamente illuminate, tuttavia, questo rivestimento comporta un compromesso: i neri possono apparire meno "inchiostrati", con un colore che vira più verso il carbone o un grigio leggermente rosato.

Il rivestimento anti-glare è molto efficace

Per i giocatori, il Samsung S95F è una vera potenza: tutte e quattro le porte HDMI sono 2.1, sebbene siano limitate a una larghezza di banda di 40 Gbps; supporta una frequenza di aggiornamento massima di 165Hz a 4K e 1080p, il che è un vantaggio significativo per i giocatori su PC; l'input lag è estremamente basso e il tempo di risposta è quasi istantaneo. Offre inoltre pieno supporto per tutte e tre le tecnologie VRR (Variable Refresh Rate), inclusi HDMI Forum VRR, FreeSync e G-SYNC Compatible.

Nonostante le sue eccellenze, il S95F presenta alcune limitazioni. Come tipico per i TV Samsung, non supporta il formato Dolby Vision HDR, concentrandosi invece su HDR10+. Non è presente inoltre il supporto per i formati audio DTS, e il passthrough di Dolby Digital+ è limitato a 5.1 canali anziché 7.1.

La home page del Gaming Hub, uno dei fiori all'occhiello di Tizen OS

Il televisore funziona con la versione 2025 del sistema operativo proprietario Tizen di Samsung. Il S95F mantiene poi lo Slim One Connect Box esterno, che facilita la gestione dei cavi e contribuisce al suo profilo estremamente sottile e uniforme. Il Samsung S95F OLED è disponibile nelle dimensioni da 55, 65, 77 e 83 pollici: il prezzo di listino varia dai 2.249,00€ del 55 pollici ai 5.599,00€ del taglio da 83 pollici, che però monta un pannello WOLED di LG.

Scheda tecnica TV Samsung OLED S95F