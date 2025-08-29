Lenovo Project Pivo: il portatile con schermo ruotabile debutta all’IFA 2025?

Lenovo Project Pivo: cosa potrebbe andare storto?

La sfida principale riguarda la resistenza del meccanismo di Project Pivo. Le prime immagini sollevano dubbi sulla capacità della cerniera di resistere a lungo termine, soprattutto se polvere o piccoli detriti dovessero insinuarsi al suo interno. C'è inoltre l'incognita di cosa accada se l'utente dimentica lo schermo in posizione verticale prima di chiudere il dispositivo. Secondo i materiali trapelati, il notebook riuscirebbe comunque a richiudersi, ma sarebbe un aspetto interessante da verificare.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il nome Project Pivo suggerisce che ci si trovi ancora davanti a un prototipo e non a un prodotto pronto per la distribuzione. Lenovo non ha comunicato dettagli su eventuali piani commerciali, né sul prezzo, e probabilmente lo farà solo nei prossimi mesi. Rispetto al modello con display arrotolabile, il nuovo design sembra però avere maggiori possibilità di arrivare sul mercato. L'esperimento rollable era stato lanciato a un prezzo di 3.499 dollari, per poi sparire rapidamente dai cataloghi, segno che la soluzione era forse troppo prematura per conquistare un pubblico ampio.

L'approccio dello schermo ruotabile potrebbe invece risultare più realistico e meno costoso da produrre. In teoria, garantirebbe maggiore versatilità d'uso senza richiedere componenti estremamente complessi come nel caso dei display arrotolabili o pieghevoli. Ma l'eventuale successo dipenderà anche dalla percezione del valore aggiunto da parte degli utenti. Per molti, infatti, la possibilità di collegare un monitor esterno o di ruotare semplicemente un laptop tradizionale su un supporto potrebbe sembrare una soluzione più pratica e meno costosa.

L'IFA 2025 sarà l'occasione per valutare da vicino l'idea e capire se il progetto potrà evolvere in una linea commerciale, oppure rimanere un esercizio di stile. Intanto anche Lenovo Legion Go 2 con Ryzen Z2 Extreme è attesa all'IFA 2025 di Berlino.